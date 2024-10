Brad Pitt filmará escenas de Apex en el GP de México

El Gran Premio de México sigue consolidándose como uno de los eventos más relevantes dentro de la Fórmula 1 y el espectáculo internacional.

A menos de diez días de su celebración en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se confirmó que el reconocido actor estadounidense Brad Pitt estará filmando algunas escenas de su próxima película, Apex, durante el fin de semana de la carrera en la Ciudad de México.

Cabe señalar que este tipo de presencia no es nuevo para el GP de México, ya que el evento ha atraído en años anteriores a figuras internacionales, incluidos actores, futbolistas, políticos y celebridades de diferentes ámbitos.

Sin embargo, este año, además del glamour habitual, el Gran Premio también servirá como escenario para una producción cinematográfica de gran escala.

Finally, official. Brad Pitt stars in F1, coming to cinemas Summer 2025. Sneak Peek at the Formula 1 British Grand Prix. pic.twitter.com/85mioHT4og