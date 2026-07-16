Brad Pitt acepta que dos hijos dejen de usar su apellido

Dos hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie buscan eliminar legalmente el apellido del actor, quien respetará su decisión, según fuentes cercanas

El actor Brad Pitt no tiene previsto oponerse a la decisión de dos de sus hijos con Angelina Jolie de eliminar legalmente su apellido, de acuerdo con información publicada por Daily Mail y atribuida a personas cercanas al actor. La determinación representa un momento difícil para el protagonista de Hollywood, aunque, según las fuentes, respetará la voluntad de sus hijos.

Zahara y Maddox iniciaron en California el procedimiento para modificar legalmente sus nombres a Zahara Marley Jolie y Maddox Chivan Jolie, dejando de utilizar el apellido paterno.

Inician el proceso legal en California

Como parte del trámite, ambos publicaron avisos en el Los Angeles Daily Journal entre el 10 de junio y el 7 de julio, un requisito establecido por la legislación de California para los cambios de nombre.

Este procedimiento tiene como finalidad prevenir posibles fraudes y permitir que cualquier persona que desee impugnar la solicitud pueda presentar argumentos ante la autoridad correspondiente antes de que el cambio sea autorizado.

De acuerdo con una fuente consultada por Daily Mail, el actor considera que intervenir en el proceso no ayudaría a mejorar la situación familiar.

"Al final del día, siempre va a respetar las decisiones que tomen sus hijos. Cualquier padre que sea excluido intencionalmente de la vida de sus hijos como una forma de castigo, obviamente se sentirá afectado por ello", señaló el informante citado por el medio.

La decisión de Zahara y Maddox se suma a otras acciones tomadas por algunos de los seis hijos que Brad Pitt y Angelina Jolie comparten. En años recientes, Shiloh, Vivienne y Knox también han sido relacionados con decisiones encaminadas a dejar de utilizar públicamente el apellido del actor.

El distanciamiento familiar ocurre casi una década después de la separación de la expareja. Pitt y Jolie contrajeron matrimonio en 2014 y anunciaron su ruptura en 2016, tras un incidente ocurrido durante un vuelo privado. El proceso de divorcio concluyó oficialmente en 2024.

Versiones encontradas sobre el conflicto familiar

Durante el proceso surgieron acusaciones de abuso contra Brad Pitt, las cuales el actor ha rechazado de manera reiterada. Además, no enfrentó cargos penales y el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles concluyó su investigación sin presentar acciones por presunto abuso físico.

Las razones del deterioro de la relación entre el actor y sus hijos continúan siendo motivo de versiones contrapuestas entre personas cercanas a ambas partes.

Una fuente próxima a Pitt afirmó que la situación es consecuencia de una "campaña deliberada, devastadora y perjudicial de alienación" contra el padre de los niños, mientras que allegados a Angelina Jolie rechazaron esa versión y sostuvieron, según Daily Mail, que la actriz participó durante años en terapia familiar junto con Pitt y sus hijos con el objetivo de que todos pudieran sanar.

Otra fuente citada por el medio británico aseguró que Brad Pitt considera que la situación familiar sigue siendo profundamente dolorosa, aunque ha decidido dejar atrás el resentimiento y concentrarse en seguir adelante.

Según ese informante, el actor mantiene abierta la posibilidad de reconciliarse con sus hijos en el futuro y asegura que, si ellos deciden volver a acercarse, estará dispuesto a recibirlos nuevamente en su vida.