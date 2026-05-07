VIE 14 FEB
30°

Espectáculos

Bonnie Tyler, ingresada en Portugal tras una operación intestinal

Por: Patricia Agüero

06 Mayo 2026, 15:00

Compartir
WhatsApp

En un mensaje, su equipo expresó que familiares, amigos y seguidores estarán atentos a su evolución, deseándole una pronta y completa recuperación.

Bonnie Tyler, ingresada en Portugal tras una operación intestinal

La cantante británica Bonnie Tyler, nacida en 1951, permanece hospitalizada en el sur de Portugal, donde ha vivido durante varios años, luego de someterse a una cirugía intestinal.

La información fue confirmada por su equipo mediante un comunicado difundido en redes sociales, en el que se detalló que "la operación fue bien y ahora se encuentra en proceso de recuperación".

Recuperación tras intervención quirúrgica

La artista, de 74 años, fue intervenida en el Hospital de Faro, ubicado en la región del Algarve, y actualmente permanece en la Unidad de Cuidados Intermedios del área de urgencias.

En el mismo mensaje, su equipo expresó que familiares, amigos y seguidores estarán atentos a su evolución, deseándole una pronta y completa recuperación.

Trayectoria y legado musical

Bonnie Tyler, cuyo nombre real es Gaynor Hopkins, alcanzó notoriedad a finales de los años 70 con temas como “It's a Heartache”. Sin embargo, su reconocimiento global llegó en la década de los 80 con el éxito “Total Eclipse of the Heart” (1983), una de las canciones más emblemáticas de su carrera.

Comentarios