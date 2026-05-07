Bonnie Tyler, ingresada en Portugal tras una operación intestinal

En un mensaje, su equipo expresó que familiares, amigos y seguidores estarán atentos a su evolución, deseándole una pronta y completa recuperación.

La cantante británica Bonnie Tyler, nacida en 1951, permanece hospitalizada en el sur de Portugal, donde ha vivido durante varios años, luego de someterse a una cirugía intestinal.

La información fue confirmada por su equipo mediante un comunicado difundido en redes sociales, en el que se detalló que "la operación fue bien y ahora se encuentra en proceso de recuperación".

Recuperación tras intervención quirúrgica

La artista, de 74 años, fue intervenida en el Hospital de Faro, ubicado en la región del Algarve, y actualmente permanece en la Unidad de Cuidados Intermedios del área de urgencias.

En el mismo mensaje, su equipo expresó que familiares, amigos y seguidores estarán atentos a su evolución, deseándole una pronta y completa recuperación.

Trayectoria y legado musical

Bonnie Tyler, cuyo nombre real es Gaynor Hopkins, alcanzó notoriedad a finales de los años 70 con temas como “It's a Heartache”. Sin embargo, su reconocimiento global llegó en la década de los 80 con el éxito “Total Eclipse of the Heart” (1983), una de las canciones más emblemáticas de su carrera.