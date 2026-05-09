Bonnie Tyler en coma inducido tras someterse a una cirugía

De acuerdo con un medio local, el estado de salud de la intérprete empeoró días después de haber sido sometida a una intervención quirúrgica de emergencia.

La intérprete británica Bonnie Tyler permanece hospitalizada en el sur de Portugal y bajo coma inducido, luego de presentar complicaciones tras una cirugía intestinal, reportaron medios locales.

El diario portugués Correio da Manhã, citando fuentes cercanas a la artista, que la cantante de 74 años se encuentra en cuidados intensivos en un hospital de Faro, en la región del Algarve.

De acuerdo con la publicación, el estado de salud de la intérprete empeoró días después de haber sido sometida a una intervención quirúrgica de emergencia.

Malestares comenzaron durante una presentación

Según las versiones difundidas, los primeros síntomas aparecieron mientras ofrecía un concierto en Londres. Posteriormente, al regresar a Portugal, país donde vive desde hace varios años, fue trasladada al hospital para ser operada.

El equipo de la cantante informó previamente sobre la cirugía mediante un mensaje compartido en redes sociales.

"La operación fue bien" y la artista se encontraba "recuperándose", indicaba el comunicado difundido en Instagram.

En el mismo mensaje, sus representantes agradecieron las muestras de apoyo y señalaron que familiares, amigos y seguidores deseaban una pronta recuperación para la cantante.

Figura emblemática del pop y rock de los 80

Bonnie Tyler, cuyo nombre real es Gaynor Hopkins, alcanzó notoriedad internacional a finales de la década de 1970 gracias a canciones como It's a Heartache.

Su consolidación mundial llegó en 1983 con el éxito :contentReference[oaicite:1]{index=1}, tema que se convirtió en uno de los más representativos de la música pop de los años 80.