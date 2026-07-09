Bone Thugs-n-Harmony será homenajeado con estrella en Hollywood

El grupo de rap de Cleveland será homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama por más de 30 años de trayectoria musical

Bone Thugs-n-Harmony será inmortalizado en Hollywood con una estrella en el Paseo de la Fama, un reconocimiento que celebra más de tres décadas de trayectoria y la influencia del grupo de Cleveland en la evolución del rap y las armonías vocales.

La ceremonia se realizará el 8 de julio y marcará un momento especial para el quinteto integrado por Bizzy Bone, Flesh-n-Bone, Krayzie Bone, Layzie Bone y Wish Bone, quienes alcanzaron fama mundial con éxitos como Tha Crossroads, homenaje dedicado a su mentor Eazy-E.

Un camino marcado por Eazy-E

La historia de Bone Thugs-n-Harmony está ligada a la figura de Eric Wright, conocido como Eazy-E, fundador de Ruthless Records y miembro de N.W.A., quien impulsó al grupo durante sus primeros años.

Aunque existe una versión popular sobre los integrantes viajando en autobús desde Ohio hasta Los Ángeles para buscar una oportunidad con Eazy-E, Flesh-n-Bone explicó que el encuentro ocurrió después de que lograran contactarlo y enviarle sus versos por teléfono.

El grupo finalmente llegó a un acuerdo con Ruthless Records y debutó en 1994 con el EP Creepin on ah Come Up, donde comenzó a consolidar el estilo que combinaba rap acelerado y armonías vocales.

Un sonido que cambió el hip hop

Los integrantes señalaron que sus influencias abarcaron desde grupos de armonías como The Whispers y The O'Jays hasta referentes del rap como Sugarhill Gang, Big Daddy Kane y N.W.A.

Con una propuesta que mezclaba melodía y velocidad lírica, Bone Thugs-n-Harmony ayudó a transformar la relación entre el canto y el rap en una etapa clave para la música urbana.

En 1996, el grupo alcanzó uno de sus mayores logros con Tha Crossroads, canción dedicada a Eazy-E tras su fallecimiento. El tema se convirtió en un fenómeno internacional y llegó rápidamente al primer lugar de la lista Billboard.

Los integrantes recordaron que incluso para ellos fue sorprendente ser comparados con grandes figuras de la música, luego de que el sencillo lograra un impacto pocas veces visto para un grupo de hip hop.

A lo largo de su carrera, Bone Thugs-n-Harmony colaboró con artistas como 2Pac en Thug Luv, The Notorious B.I.G. en Notorious Thugs y Mariah Carey en Breakdown.

Un legado que sigue vigente

El grupo ha publicado 10 álbumes de estudio, dos EP y dos mixtapes, además de ganar un premio Grammy por Tha Crossroads y recibir otros reconocimientos de la industria musical.

Sus integrantes aseguran que su mayor logro no se mide únicamente por las listas de popularidad, sino por haber llevado su música a distintos países y conectar con personas que incluso no hablaban inglés.

Krayzie Bone destacó que la influencia del grupo continúa presente en nuevos artistas, especialmente en quienes utilizan armonías vocales y estilos de rap rápido.

Para los miembros del grupo, la estrella en el Paseo de la Fama representa un homenaje a una trayectoria construida con esfuerzo y una oportunidad para celebrar su impacto cultural.

Flesh-n-Bone consideró el reconocimiento una bendición y un momento importante en su carrera, mientras que Wish Bone señaló que este tipo de distinciones están reservadas para quienes dejan una huella en sus respectivas industrias.

A pesar de los cambios en su formación a lo largo de los años, el grupo ha mantenido la conexión entre sus integrantes originales y anticipó que todavía tiene más música y aportaciones por ofrecer.