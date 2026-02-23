Bomba Estéreo se presenta por primera vez en Viña del Mar

La artista subrayó que para una banda independiente llegar a este foro consolida años de trabajo dentro de la escena alternativa

La cantante colombiana Li Saumet, vocalista de Bomba Estéreo, afirmó que el debut del grupo en el Festival Internacional de Viña del Mar representa un momento clave en su trayectoria, al tratarse de uno de los escenarios más importantes de Latinoamérica.

Durante una conferencia de prensa, la artista subrayó que para una banda independiente llegar a este foro consolida años de trabajo dentro de la escena alternativa y confirma el crecimiento del proyecto en la región.

Chile, uno de sus públicos más sólidos en la región

Saumet explicó que Chile es uno de los países con mayor número de seguidores de Bomba Estéreo en Latinoamérica, lo que ha permitido construir una conexión constante con el público chileno.

La agrupación cerrará la segunda jornada del festival, compartiendo cartel con el dúo británico Pet Shop Boys, en una noche que reunirá distintas propuestas musicales.

Un proyecto independiente con proyección internacional

Bomba Estéreo se ha caracterizado por fusionar música contemporánea con ritmos tradicionales latinoamericanos, una propuesta que la ha posicionado dentro del circuito alternativo.

El grupo amplió su alcance global tras su colaboración con Bad Bunny en el tema “Ojitos Lindos”, canción que impulsó su presencia ante nuevas audiencias internacionales.

En su encuentro con medios, Li Saumet expresó que su identidad va más allá del escenario. Señaló que, aunque la música ocupa un lugar central en su vida profesional, busca no definirse únicamente como intérprete.

Indicó que su presentación en la Quinta Vergara forma parte de su camino artístico, pero no determina el resto de sus proyectos personales ni espirituales.

Diversidad musical en el escenario de Viña

La cantante destacó que en el festival pueden convivir distintos géneros musicales en un mismo escenario, lo que consideró fundamental para ampliar perspectivas y públicos.

Bomba Estéreo será la encargada de cerrar la segunda gran noche del evento, en una programación que también incluye las competencias internacional y folclórica, así como la participación del comediante chileno Rodrigo Villegas.