Bogueto y su familia lucen artículos de lujo en retrato familiar

La imagen, que también marca el debut público de la menor, no pasó desapercibida por la combinación entre vida familiar y ostentación de alto nivel.

La reciente publicación de una fotografía familiar de Bogueto, Ximena Flores y su hija Celine detonó una oleada de reacciones en redes sociales, donde usuarios centraron la conversación en un elemento en particular: una carriola de lujo de la firma Gucci.

¿Qué artículos de lujo destacan en la imagen?

El objeto que acaparó la atención fue la carriola tipo bambineto de Gucci, cuyo precio supera los 124,000 pesos, cifra que rebasa incluso estándares comunes dentro del entorno de celebridades. Este artículo se convirtió rápidamente en el foco de comentarios y comparaciones entre usuarios.

La escena se complementa con otros elementos de alto valor. El Bogueto aparece con un pantalón valuado en 25,000 pesos, una gorra de 9,300 pesos y sandalias cercanas a los 8,130 pesos. Por su parte, Ximena Flores porta un vestido y sandalias con un valor estimado de 12,500 pesos, mientras que la bebé luce una manta Gucci con un costo aproximado de 10,000 pesos.

Trayectoria y consolidación de El Bogueto

En paralelo, El Bogueto ha logrado posicionarse como una de las figuras emergentes del reguetón mexicano, impulsado por su crecimiento en plataformas como TikTok. Temas como “Piripituchi” y producciones como Reggaetoñerito y G-Low Kitty han contribuido a consolidar su presencia dentro del género.

Su relación con Ximena Flores, que se ha mantenido visible durante casi una década, forma parte de su narrativa pública. La llegada de su hija Celine añade una nueva dimensión a su exposición mediática, en la que lo personal y lo profesional convergen para fortalecer su conexión con la audiencia digital.