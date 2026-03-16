“Blanca Nieves” y “La guerra de los mundos” dominan los Razzie

La gran “ganadora” de la noche fue War of the Worlds, que se llevó varios de los galardones negativos más importantes, incluyendo Peor Película

La temporada de premios en Hollywood también tiene su lado crítico con la entrega de los Golden Raspberry Awards, conocidos como los “anti-Óscar”, que cada año reconocen las peores producciones cinematográficas. En la edición 2026, las películas Snow White y War of the Worlds fueron las más señaladas por los votantes de estos premios.

La gran “ganadora” de la noche fue War of the Worlds, que se llevó varios de los galardones negativos más importantes, incluyendo Peor Película y Peor Actor para Ice Cube. La cinta también fue criticada por su dirección, guion y por ser considerada una de las peores reinterpretaciones de la historia original.

Por su parte, la versión live action de Snow White también fue duramente señalada por los organizadores. La película recibió premios como Peor Actor de Reparto y Peor Combo en Pantalla para los siete enanos generados digitalmente, lo que generó comentarios entre críticos y fans del cine.

Los Golden Raspberry Awards, que se celebran tradicionalmente un día antes de los Óscar, buscan señalar con humor y crítica los tropiezos de la industria cinematográfica. Aunque nadie quiere recibir estas frambuesas doradas, la ceremonia se ha convertido con los años en una tradición dentro de la temporada de premios en Hollywood.