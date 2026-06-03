Blake Lively y Justin Baldoni vuelven a enfrentarse en tribunales

La disputa legal entre Blake Lively y Justin Baldoni registró un nuevo episodio en una corte de Nueva York, pese al acuerdo que evitó un juicio

Aunque ambas partes alcanzaron recientemente un acuerdo que puso fin a una de las etapas más mediáticas de su conflicto legal, los representantes de Blake Lively regresaron a los tribunales para solicitar nuevas medidas contra Justin Baldoni.

Durante una audiencia celebrada ante el juez federal Lewis J. Liman, en Nueva York, los abogados de la actriz pidieron que Baldoni cubra los gastos legales generados por el proceso y enfrente sanciones adicionales derivadas de la contrademanda que interpuso anteriormente.

La solicitud se basa en una legislación de California que, según la defensa de Lively, protege a las personas que denuncian conductas indebidas de litigios considerados intimidatorios o prolongados.

Ninguno de los dos actores acudió personalmente a la audiencia, que se desarrolló únicamente con la participación de sus equipos legales.

Debate por los costos del litigio

La representación legal de Lively argumentó que la contrademanda presentada por Baldoni, en la que acusaba a la actriz de difamación y extorsión, fue desestimada por la justicia y que, por ello, corresponde el pago de honorarios y otros costos derivados del procedimiento.

Michael Gottlieb, abogado de la intérprete, sostuvo que el caso encaja en el tipo de litigios que la legislación californiana busca desalentar para evitar que denunciantes de acoso sexual enfrenten procesos judiciales extensos y perjudiciales.

Por su parte, la defensa de Baldoni rechazó la petición y afirmó que la solicitud pretende reabrir aspectos del conflicto que quedaron cerrados con el acuerdo alcanzado entre ambas partes.

La abogada Ellyn Garofalo aseguró ante el tribunal que el entendimiento se concretó sin que Baldoni o su productora desembolsaran ninguna cantidad de los 300 millones de dólares que originalmente exigía la actriz.

Durante más de una hora, ambas partes expusieron sus posiciones respecto a la procedencia de los honorarios legales y las posibles sanciones.

Garofalo advirtió que aceptar la petición obligaría a reactivar etapas completas del litigio, incluyendo nuevos procesos de obtención de pruebas, comparecencias y análisis periciales.

Al término de la audiencia, el juez Liman decidió no emitir una resolución inmediata y anunció que evaluará los argumentos antes de tomar una determinación.

El origen de la disputa

El conflicto legal comenzó a finales de 2024 tras el estreno de It Ends With Us, adaptación cinematográfica de la novela de Colleen Hoover centrada en una relación marcada por la violencia doméstica.

Lively denunció que durante el rodaje Baldoni realizó comentarios inapropiados sobre su apariencia, rebasó límites físicos durante una escena romántica e intentó incorporar desnudez en una secuencia relacionada con el parto de su personaje, pese a la oposición de la actriz.

Asimismo, acusó al actor, director y productor de impulsar posteriormente una estrategia para afectar su reputación pública y desacreditar cualquier denuncia que pudiera presentar.

Baldoni rechazó todas las acusaciones y sostuvo que las versiones sobre su comportamiento fueron fabricadas como parte de un intento de la actriz por obtener un mayor control creativo sobre la producción.

En respuesta a las acusaciones, Baldoni presentó una contrademanda en la que señaló a Lively y a su esposo, Ryan Reynolds, por presunta difamación y extorsión.

Sin embargo, la justicia terminó desestimando varias de las reclamaciones impulsadas por ambas partes, mientras otras continuaron avanzando dentro del proceso judicial.