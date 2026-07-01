Blake Lively reclama 8 millones por gastos legales a Baldoni

Blake Lively solicitó el reembolso de 8 millones de dólares en honorarios y costos legales tras la desestimación de la demanda por difamación

La actriz Blake Lively solicitó a un juez que ordene a Justin Baldoni y a Wayfarer Studios el pago de aproximadamente 8 millones de dólares por concepto de honorarios y costos legales derivados de la demanda por difamación que ambos presentaron en su contra.

La petición surge después de que la demanda de 400 millones de dólares impulsada por Baldoni y su productora fuera desestimada.

El conflicto legal comenzó luego de que Lively acusara al actor y director de acoso sexual durante el rodaje de It Ends With Us y de promover una campaña de desprestigio en línea tras presentar sus señalamientos.

Una ley de California respalda la solicitud

A principios de este mes, el juez Lewis Liman determinó que Lively tiene derecho a solicitar el reembolso de los honorarios de sus abogados con base en una legislación de California aprobada en 2023, diseñada para proteger a quienes denuncian abusos sexuales frente a demandas por difamación consideradas como represalias.

El mismo fallo negó la petición de la actriz para obtener una indemnización adicional por daños y perjuicios, aunque le permitió continuar con el procedimiento para recuperar los gastos de su defensa.

Previamente, Lively había retirado su propia demanda contra Baldoni, Wayfarer Studios y otros involucrados antes del juicio previsto para mayo. El acuerdo no contempló el pago de dinero entre las partes.

Los honorarios superan los 7.5 millones de dólares

En un escrito presentado ante la corte, los abogados de Lively señalaron que la defensa frente a la demanda por difamación generó honorarios por 7.5 millones de dólares, con tarifas que alcanzaron hasta 2 mil 187 dólares por hora.

Además, reportaron alrededor de 540 mil dólares en costos legales, por lo que el monto total solicitado asciende a cerca de 8 millones de dólares.

La defensa sostuvo que otorgar estos recursos contribuiría a desalentar futuras demandas que busquen intimidar o tomar represalias contra personas que denuncian presuntos casos de abuso.

Según el documento presentado, el litigio habría buscado desacreditar públicamente a Lively, intimidar a testigos y medios de comunicación, así como desalentar a otras personas de presentar denuncias similares.

Los abogados principales de la actriz, Michael Gottlieb y Esra Hudson, calificaron como relevante la decisión judicial que permite solicitar el reembolso de los gastos de defensa y afirmaron que el precedente fortalece la protección para quienes enfrenten acciones legales de represalia tras denunciar presuntos abusos.

Por su parte, el abogado de Justin Baldoni, Bryan Freedman, minimizó el alcance del fallo y sostuvo anteriormente que la autorización únicamente se refiere a una parte limitada del proceso judicial.

Asimismo, señaló que varias de las reclamaciones presentadas por Lively fueron desestimadas antes del acuerdo alcanzado entre las partes y criticó que la actriz intentara obtener una compensación económica mediante la legislación californiana.

El equipo legal de Baldoni declinó hacer comentarios sobre la solicitud de honorarios, aunque aún podrá presentar su respuesta ante el tribunal antes de que el juez decida si concede el reembolso solicitado.