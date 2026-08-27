Blake Lively recibe 407 mil dólares por gastos legales

Un juez otorgó a Blake Lively más de 400 mil dólares por honorarios y costas tras la disputa legal que mantuvo con Justin Baldoni

Blake Lively obtuvo una compensación de aproximadamente 407 mil dólares por los gastos derivados de su defensa legal frente a la demanda por difamación presentada por Justin Baldoni, su coprotagonista en It Ends With Us.

El juez Lewis Liman determinó que la actriz tenía derecho a recibir 363 mil dólares por honorarios de abogados y otros 44 mil dólares por costas judiciales. La cifra quedó muy por debajo de los 8 millones de dólares que Lively había solicitado originalmente.

El magistrado señaló que las tarifas cobradas por los abogados no eran irrazonables debido a la relevancia y complejidad del caso, pero consideró excesivo el número de horas por las que la actriz pidió el reembolso.

La disputa entre Blake Lively y Justin Baldoni

El conflicto legal entre ambos actores se prolongó durante 18 meses y terminó en mayo, cuando las partes llegaron a un acuerdo que evitó el juicio federal previsto para finales de ese mes.

El enfrentamiento comenzó después de que Lively presentara una denuncia ante el Departamento de Derechos Civiles de California en diciembre de 2024. La actriz acusó a Baldoni y a Wayfarer Studios de impulsar una campaña de desprestigio en su contra tras denunciar presunto acoso sexual durante el rodaje de It Ends With Us.

Baldoni negó las acusaciones y posteriormente presentó una demanda por difamación contra Lively y su esposo, Ryan Reynolds, a quienes acusó de realizar señalamientos falsos para obtener control creativo sobre la película.

Baldoni considera el fallo una victoria

El abogado de Baldoni, Bryan Freedman, destacó que la cantidad concedida a Lively representó alrededor del 5 por ciento de lo que había solicitado.

Freedman calificó la resolución como una victoria para sus clientes y sostuvo que el fallo demuestra que los tribunales no deben utilizarse para obtener beneficios indebidos mediante procesos legales.

Los representantes legales de Blake Lively, Esra Hudson y Michael Gottlieb, interpretaron la resolución de manera distinta. Según los abogados, el resultado demuestra que existen consecuencias por presentar demandas que consideran represalias.

Los abogados también sostuvieron que el caso no se centró en obtener dinero, sino en buscar responsabilidades y establecer un precedente para que otras personas denuncien conductas similares.

Como parte del conflicto, Baldoni demandó a The New York Times por publicar un artículo basado principalmente en la denuncia presentada por Lively. Sin embargo, esa demanda fue desestimada debido a que las declaraciones de la actriz estaban protegidas por el privilegio legal relacionado con los litigios y porque el medio realizó una cobertura considerada imparcial del procedimiento.

Lively había solicitado además una indemnización bajo una ley de California aprobada en 2023 para desalentar demandas por difamación consideradas frívolas contra personas que denuncian agresiones sexuales.

No obstante, el juez Liman había determinado previamente que no procedían las compensaciones por daños triplicados ni los daños punitivos bajo la legislación federal.