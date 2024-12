Blake Lively demanda por acoso a Justin Baldoni

La actriz Blake Lively demandó al director de la película 'It Ends With Us', Justin Baldoni, al que acusa de acoso sexual durante la grabación

La actriz estadounidense Blake Lively demandó al director y coprotagonista junto a ella de la película 'It Ends With Us', Justin Baldoni, al que acusa de acoso sexual durante la grabación y de una posterior campaña de desprestigio, informaron este sábado medios locales.

La demanda, obtenida por TMZ y que según el The New York Times fue presentada el viernes en California, acusa a Baldoni y a los estudios Wayfarer de embarcarse en un "plan de varios niveles" para dañar la reputación de Lively después de que ella se quejara del "acoso sexual repetido y otros comportamientos perturbadores" sufridos durante el rodaje.

El plan, según la demanda, incluía una campaña en redes sociales y la publicación de noticias para dañar la reputación de Lively.

“Estas afirmaciones son completamente falsas, escandalosas e intencionalmente lascivas, con la intención de herir públicamente", declaró la defensa de Baldoni.

Lively dijo al The New York Times que espera que su demanda "ayude a proteger a otras personas que puedan ser atacadas”.

'It Ends With Us', una adaptación de la novela romántica líder de ventas de Collen Hoover de 2016, se estrenó en agosto y superó las expectativas en taquilla a pesar de que el estreno se vio empañado por rumores sobre la discordia entre los dos protagonistas y Baldoni se apartó de la promoción de la película.





Comentarios