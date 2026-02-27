Blackpink lanzará nuevo disco después de tres años

El lanzamiento había sido pospuesto el año anterior, ya que las integrantes concentraron esfuerzos en proyectos individuales y giras internacionales

La agrupación surcoreana Blackpink lanzará este viernes su nuevo material discográfico titulado ‘Deadline’, marcando su regreso colectivo después de más de tres años sin publicar un álbum como grupo. El estreno estará acompañado por una actividad especial en el recinto museístico más relevante de Corea del Sur, en una estrategia que fortalece el vínculo entre el K-pop y la proyección cultural del país.

El EP verá la luz a las 14:00 horas locales (05:00 GMT) y representa su primera producción desde ‘Born Pink’, publicado en septiembre de 2022. El anuncio fue realizado por YG Entertainment a través de la plataforma Weverse.

Un EP con cinco temas y sonidos variados

‘Deadline’ está integrado por cinco canciones y tiene como eje principal el tema ‘Go’. La producción aborda conceptos como la confianza, la evolución personal y la unidad, combinando ritmos de EDM, hip-hop y pop.

Además del sencillo principal, el material incluye ‘Jump’, que fue presentado previamente, así como ‘Me and My’, ‘Champion’ y ‘Fxxxboy’, de acuerdo con información difundida por la agencia.

El lanzamiento había sido pospuesto el año anterior, ya que las integrantes concentraron esfuerzos en proyectos individuales y giras internacionales. Entre esas actividades destacó la colaboración ‘Eyes Closed’ de Jisoo con Zayn Malik.

Museo Nacional se suma al lanzamiento

La presentación del EP coincide con una colaboración especial con el Museo Nacional de Corea. Como parte del evento denominado ‘Museo Nacional X Blackpink’, la fachada del recinto se iluminará en tonos rosa durante las tardes y noches desde este viernes y hasta el 8 de marzo.

Dentro del museo fue instalada una ‘Listening Zone’, espacio donde el público podrá escuchar el álbum desde el momento exacto de su estreno oficial.

Audioguía especial y fusión cultural

Como parte de la iniciativa, las cuatro integrantes participan en un programa especial de audioguía que presenta ocho piezas del museo. Las explicaciones estarán disponibles en coreano, con las voces de Jisoo y Jennie, en inglés con Rosé, y próximamente en tailandés con Lisa.

Esta propuesta cultural enlaza el patrimonio tradicional con el fenómeno global del K-pop. La dinámica recuerda recientes movimientos dentro de la industria, como el anuncio del nuevo álbum ‘Arirang’ por parte de BTS, inspirado en la canción folclórica coreana, así como la elección de la emblemática plaza de Gwanghwamun para su esperado concierto de regreso.