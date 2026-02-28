Blackpink enciende la industria con su nuevo álbum 'DEADLINE'

A diferencia de ‘Jump’, que combinaba coreano e inglés, las cuatro nuevas canciones de ‘DEADLINE’ están interpretadas totalmente en inglés. Escúchalas aquí

El grupo surcoreano Blackpink lanzó su nuevo EP ‘Deadline", su primer gran proyecto musical desde ‘Born Pink’ en 2022, con el que alcanzaron el número 1 en el Billboard 200. El regreso llega tras poco más de tres años de espera y marca una nueva etapa con un enfoque completamente en inglés.

‘DEADLINE’, primer lanzamiento tras el éxito de ‘Born Pink’

El disco aparece luego de un periodo en el que las integrantes desarrollaron proyectos individuales y realizaron la gira DEADLINE World Tour, que recorrió 16 ciudades con 33 conciertos. El anuncio de una nueva etapa comenzó en febrero de 2025 y tomó forma con el sencillo ‘Jump’, presentado en julio de ese año.

‘Jump’, con colaboración de Diplo, alcanzó el puesto 28 del Billboard Hot 100 y se posicionó en el listado Global 200, funcionando como anticipo del EP.

Un EP completamente en inglés

A diferencia de ‘Jump’, que combinaba coreano e inglés, las cuatro nuevas canciones de ‘DEADLINE’ están interpretadas totalmente en inglés. El proyecto incluye cinco temas:

Jump

Go

Me and my

Champion

Fxxxboy

La decisión lingüística marca un giro hacia un mercado global con una propuesta pop de mayor alcance internacional.

‘Go’: mensaje de fuerza y producción cinematográfica

Entre los lanzamientos recientes destaca ‘Go’, tema que combina una estructura potente con un coro grupal enfocado en transmitir fuerza y cohesión. El puente interpretado por Jennie y Rosé contrasta con las secciones de rap de Lisa y Jennie, mientras que Jisoo aporta estabilidad vocal en la composición.

El videoclip eleva la propuesta con escenarios que incluyen océanos agitados, paisajes de lava y ambientaciones espaciales. La narrativa visual presenta a las integrantes atravesando distintas dimensiones en una producción con efectos especiales y estética futurista.

Regreso tras actividades en solitario

Durante la pausa grupal, Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa desarrollaron proyectos individuales que ampliaron su presencia internacional. La gira mundial sirvió como plataforma para integrar esos éxitos solistas con la discografía colectiva del grupo.

Con ‘DEADLINE’, Blackpink retoma actividades grupales con un proyecto que consolida su posicionamiento en el mercado global y refuerza su estrategia de expansión internacional.