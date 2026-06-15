Bizarrap y Nicki Nicole despiden a Lucas Vignale tras su muerte

Los artistas argentinos dedicaron emotivos mensajes a Lucas Vignale, productor audiovisual que murió en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro

El productor musical Bizarrap y la cantante Nicki Nicole utilizaron sus redes sociales para despedir al productor audiovisual argentino Lucas Vignale, quien murió en un accidente aéreo registrado en Río de Janeiro, Brasil.

La noticia ha generado conmoción entre artistas, creadores de contenido y seguidores de la industria musical argentina, donde Vignale era reconocido por su trabajo en producciones audiovisuales vinculadas a diversos proyectos musicales.

Bizarrap dedica emotivo mensaje a Lucas Vignale

A través de una historia publicada en Instagram, Bizarrap compartió una fotografía junto a Lucas Vignale y expresó su tristeza por la pérdida del productor audiovisual.

"No hay palabras, solo espero que puedas descansar en paz. El dolor es inmenso; muchísimas fuerzas a la familia y amigos cercanos. Hasta siempre, amigo, los buenos recuerdos y tu arte serán imborrables".

El productor argentino, considerado una de las figuras más influyentes de la música latina en los últimos años, se sumó así a las muestras de condolencia que han surgido tras conocerse la tragedia.

Nicki Nicole agradece el legado artístico de Vignale

Por su parte, Nicki Nicole también recurrió a sus historias de Instagram para recordar al productor audiovisual.

La intérprete compartió un fragmento de una grabación relacionada con uno de sus videos musicales y dedicó unas palabras de agradecimiento por el trabajo realizado junto a él.

"Sin palabras, la verdad. Gracias por compartir tu arte conmigo".

La publicación fue replicada por seguidores de la artista, quienes expresaron mensajes de apoyo a familiares y amigos de Vignale.

En el accidente también viajaban Gaspi y Oliver Tree

De acuerdo con los primeros reportes, en la aeronave también viajaban el youtuber argentino Gaspar "Gaspi" Prim Díaz y el músico estadounidense Oliver Tree.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades brasileñas no han confirmado oficialmente que los cuerpos encontrados en la zona del siniestro correspondan a ellos.

Las labores de identificación continúan mientras avanzan las investigaciones sobre el accidente.

Autoridades brasileñas investigan las causas del siniestro

Las causas del accidente aéreo permanecen bajo investigación por parte del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), organismo perteneciente a la Fuerza Aérea Brasileña.

Las autoridades trabajan en el análisis de los restos de la aeronave y en la recopilación de información que permita esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

Mientras tanto, figuras del entretenimiento y seguidores continúan expresando mensajes de despedida para Lucas Vignale, cuyo trabajo audiovisual dejó huella en diversos proyectos musicales de la escena latinoamericana.