Bizarrap y Daddy Yankee deslumbran en histórico show de la NFL

El Bernabéu vibró con una puesta monumental que unió deporte y música latina, marcando el regreso escénico de Daddy Yankee junto al productor argentino.

La noche en el estadio Santiago Bernabéu quedó marcada por un momento histórico que unió la potencia del deporte con el magnetismo de la música urbana latina. Bizarrap y Daddy Yankee protagonizaron el show de medio tiempo del primer partido oficial de la NFL en España, un acontecimiento que transformó el recinto en un escenario propio de los espectáculos más ambiciosos de la liga estadounidense.

Para el productor argentino, fue una coronación en su ascenso internacional: se convirtió en el primer artista de su país en presentarse en un evento de la NFL, reforzando su posición como una figura global.

Un despliegue de luces robóticas, columnas de humo y una estética que combinaba lo urbano con lo cinematográfico anticipó que el espectáculo sería distinto a cualquier otra presentación previa en el estadio. Bizarrap apareció en escena con su característico estilo deportivo y un set preparado para una audiencia multitudinaria dentro y fuera de España.

La apertura sorprendió a los asistentes: la Banda de Marcha 504 de Honduras, integrada por más de 60 músicos, interpretó en vivo la introducción de una de las Sessions del productor. La intensidad de metales y percusiones marcó un arranque imponente que activó a las tribunas. Fue entonces cuando el momento más esperado ocurrió.

🟡 #HechosDigital 🔈 La "Banda de Marcha Honduras 504", radicada en España, fue parte del medio tiempo en la NFL, donde los artistas principales fueron Daddy Yankee y BZRP.



📹 Video cortesía.#FIAhn #NFL pic.twitter.com/R6GJzWE4Zy — TV Azteca Honduras (@aztecahonduras) November 16, 2025

Ambos artistas interpretaron por primera vez en vivo la colaboración “Daddy Yankee: BZRP Music Session #0/66”, un estreno reciente que ya generaba conversación global y que mezcla mambo, reguetón clásico y la impronta electrónica del argentino. En el escenario, el puertorriqueño combinó referencias bíblicas, recuerdos personales y una narrativa de introspección que resonó entre los asistentes y en redes sociales. Su aparición, además, significó un regreso monumental a los escenarios tras su retiro oficial en 2022.

#Espectaculos | Bizarrap y Daddy Yankee encendieron el medio tiempo del partido de la NFL en Madrid con una presentación inédita que dejó al público en euforia. El productor argentino y el “Big Boss” unieron fuerzas en un show cargado de luces, energía y una inesperada vuelta al… pic.twitter.com/ujaLtH6n3e — TV Azteca Guate (@AztecaGuate) November 16, 2025

El impacto del espectáculo se multiplicó con la transmisión internacional de NFL Network, que llevó el show a audiencias en más de 150 países. Entre los momentos más celebrados estuvo una versión adaptada de la popular “Quevedo: BZRP Music Sessions #52/66”, coreada por miles de aficionados españoles.

El cruce entre ambos se consolidó como un hecho que quedará registrado en la historia de los espectáculos deportivos internacionales.