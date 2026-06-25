Bizarrap anuncia nueva sesión musical con Myke Towers

La última sesión del productor argentino fue publicada el pasado 26 de diciembre de 2025 junto al cantante colombiano J Balvin.

Después de prácticamente seis meses, Bizarrap volverá a sacar una nueva sesión musical y de nueva cuenta será con Myke Towers.

Este martes el productor argentino anunció mediante sus redes sociales que volverá a las sesiones después de medio año sin realizar ninguna, y será junto al cantante puertorriqueño.

Bizarrap publicó una fotografía junto a Towers en su cuenta de Instagram, acompañada de un breve mensaje en el que confirmó que la colaboración será lanzada este miércoles, convirtiéndose en su primera sesión musical de 2026.

Las sesiones de Bizarrap suelen convertirse en éxitos internacionales inmediatos y han contado con la participación de artistas como Shakira, Residente, Duki, Quevedo, Nathy Peluso, Nicki Nicole, Trueno, Milo J, J Balvin y Daddy Yankee, entre otros.

Regresa tras colaborar con J Balvin y Daddy Yankee

La última sesión del productor argentino fue publicada el 26 de diciembre de 2025 junto al colombiano J Balvin.

Dos meses antes, también había trabajado con el puertorriqueño Daddy Yankee.

Por su parte, Myke Towers, de 32 años, continúa una exitosa gira por España antes de retomar sus presentaciones en América.

Bizarrap mantiene presencia en proyectos internacionales

El artista argentino sigue ampliando su presencia en la escena pop mundial.

Recientemente participó en el espectáculo de medio tiempo de un partido de la NFL disputado en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, colaboró con la banda Gorillaz y prestó su voz para el doblaje latinoamericano de la película “Toy Story 5”.

Actualmente, Bizarrap es considerado una de las figuras argentinas con mayor proyección internacional.