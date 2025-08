Birmingham despide a Ozzy Osbourne con emotivo cortejo fúnebre

La ciudad inglesa de Birmingham dio su último adiós este miércoles a Ozzy Osbourne (1948-2025), su 'príncipe de las tinieblas', en un emotivo cortejo que llevó el féretro del rockero a través de puntos emblemáticos de la urbe ante miles de personas que abarrotaron las calles.

Desde primera hora de la mañana, las inmediaciones del llamado puente de Black Sabbath, donde se encuentra el banco dedicado al grupo del que fue vocalista hasta su muerte el pasado 22 de julio, se llenaron de fanáticos del grupo que vistieron camisetas y chupas de cuero con su nombre, junto a carteles con mensajes de despedida.

En torno a las 13:00, hora local, la procesión con el coche fúnebre, escoltado por la policía y seguido de varios furgones con familiares amigos, comenzó a discurrir por distintos puntos de la ciudad, como el Villa Park, el estadio del Aston Villa, del que era aficionado.

Jack, Sharon, and Kelly Osbourne arrive to view tributes to the late Ozzy Osbourne in his home city of Birmingham, England 💔🙏https://t.co/L5jVfOGQUP pic.twitter.com/CemGPV336L