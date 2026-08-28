Biopic de Ozzy Osbourne ya tiene guion y busca director

Jack Osbourne confirmó que el guion de la película biográfica de Ozzy Osbourne está terminado y ya buscan al director del proyecto

La película biográfica de Ozzy Osbourne continúa tomando forma. Jack Osbourne, hijo del fallecido vocalista de Black Sabbath, confirmó que el guion ya está terminado y que el equipo comenzó la búsqueda de un director.

El proyecto incluso tendría a un candidato para interpretar al legendario rockero. Jack reveló que ya hubo conversaciones con el actor, aunque decidió no revelar su identidad.

“Tenemos a alguien en mente. No puedo decir quién, pero las conversaciones ya ocurrieron”, señaló Jack, quien confió en que el resultado será positivo si las negociaciones avanzan.

El rodaje podría comenzar en 2027

La producción está encabezada por la familia Osbourne, con Jack, Sharon Osbourne y Aimée Osbourne al frente. Si el calendario previsto se mantiene, las cámaras podrían comenzar a rodar durante la primavera o el verano de 2027.

El largometraje se desarrolla con Sony Pictures como estudio, en un proyecto que mantiene su vínculo con la familia desde 2021. En ese momento se anunció que Sony Pictures y Polygram Entertainment trabajarían en una cinta sobre la vida del músico y su relación con Sharon.

Jack Osbourne explicó que la producción buscará evitar un enfoque excesivamente pretencioso y estará pensada para conectar con los seguidores de su padre.

El objetivo, dijo, será dar a los fans lo que quieren, tomando como referencia el tipo de relato presentado en Walk the Line, el biopic sobre Johnny Cash, en lugar de Bohemian Rhapsody o Michael.

La historia tendrá como uno de sus ejes principales la relación entre Ozzy y Sharon Osbourne, una parte fundamental de la vida del cantante que la familia busca trasladar a la pantalla.

Lee Hall escribió el guion

El guion fue encargado al escritor Lee Hall, nominado al Óscar y conocido por trabajos como Billy Elliot y Rocketman, el largometraje sobre la vida de Elton John.

Sharon Osbourne había adelantado que la cinta abordaría la relación que mantuvo con Ozzy, a la que describió como una historia marcada por momentos salvajes, difíciles y peligrosos, pero también por un vínculo que consiguió mantenerlos unidos.

Un proyecto que Ozzy esperaba ver

La película comenzó a desarrollarse años antes de la muerte de Ozzy Osbourne, ocurrida el 22 de julio de 2025, a los 76 años. El músico había expresado su deseo de que el proyecto avanzara con rapidez porque quería alcanzar a verlo terminado.

La muerte de Ozzy ocurrió meses después de su concierto de despedida junto a Black Sabbath en Villa Park, en Birmingham, ciudad natal de la banda.

Nacido como John Michael Osbourne en Birmingham en 1948, Ozzy formó Black Sabbath en 1968 junto a Geezer Butler, Bill Ward y Tony Iommi. El grupo se convirtió en uno de los referentes fundamentales del heavy metal.

En 1979, el cantante fue expulsado de la agrupación debido a sus problemas con el alcohol y las drogas. Posteriormente inició una exitosa carrera como solista.

En 1982 se presentó en el Madison Square Garden durante la gira Diary of a Madman, poco después del conocido episodio en el que mordió la cabeza de un murciélago que había sido arrojado al escenario y que creyó que era de goma.

Ese mismo año se casó con su representante, Sharon Arden, con quien tuvo tres hijos: Aimée, Kelly y Jack Osbourne.

Ozzy volvió a Black Sabbath en 1997 y la agrupación celebró al año siguiente sus 30 años de trayectoria. En 2006, la banda ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll.

El músico, ganador de un Grammy, anunció en 2018 su gira de despedida No More Tours II, aunque continuó activo hasta su presentación final junto a Black Sabbath.