Billy Joel mejora tras cirugía cerebral por hidrocefalia

Billy Joel reveló que fue sometido a una cirugía cerebral y reportó mejoras en su memoria y equilibrio tras el procedimiento

El legendario cantante Billy Joel reveló que se sometió a una cirugía cerebral para tratar los síntomas provocados por la hidrocefalia normotensiva que le fue diagnosticada en 2025.

El músico estadounidense compartió que después de la intervención ha experimentado una mejoría considerable, principalmente en aspectos como la memoria y el equilibrio, dos de las capacidades que se habían visto afectadas por la enfermedad.

Antes de la operación, el intérprete de Piano Man explicó que tenía dificultades para mantener el equilibrio y describió la sensación como si estuviera constantemente sobre un barco que se balanceaba.

Los primeros síntomas también incluyeron problemas relacionados con la audición, la visión y el equilibrio, los cuales se hicieron más evidentes durante sus presentaciones musicales.

¿Qué es la hidrocefalia normotensiva?

La hidrocefalia normotensiva ocurre cuando existe una acumulación de líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo, lo que puede ejercer presión sobre el cerebro y provocar diferentes alteraciones.

Después de recibir el diagnóstico, Joel comenzó un tratamiento que incluyó fisioterapia y un periodo de descanso. Sus médicos también le recomendaron suspender temporalmente sus actuaciones hasta controlar los efectos de la enfermedad.

El cantante decidió someterse a una cirugía

En un principio, el artista se mostró renuente a someterse a una intervención quirúrgica. Sin embargo, posteriormente aceptó la recomendación médica y decidió operarse para evitar que su estado continuara afectando sus capacidades.

Durante el procedimiento le fue colocada una derivación cerebral, con la que, según explicó el propio músico, comenzó a notar una mejoría significativa.

Joel señaló que después de la cirugía recuperó parte de su memoria y equilibrio, además de experimentar una mayor facilidad para desenvolverse en sus actividades cotidianas.

El cantante relacionó parte de sus dificultades con su actividad profesional y explicó que sus presentaciones de rock and roll a un volumen elevado podían agravar sus síntomas.

De acuerdo con Joel, cada concierto le generaba una sensación similar a la de una conmoción cerebral, situación que influyó en las dificultades que comenzó a experimentar.

Billy Joel tranquiliza a sus seguidores

Tras hablar públicamente sobre su estado de salud, el músico quiso enviar un mensaje de tranquilidad a sus seguidores y aseguró que se encuentra bien.

Joel afirmó que quería que sus fanáticos conocieran su situación para evitar preocupaciones y dejó claro que continúa adelante después de la intervención.

El intérprete, nacido en El Bronx, concluyó en 2024 una residencia de diez años en el Madison Square Garden, uno de los escenarios más emblemáticos de Nueva York.

Durante esa etapa, Billy Joel ofreció un total de 100 conciertos en el recinto, poniendo fin a una de las residencias más prolongadas de su carrera.