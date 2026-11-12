Billy Joel anuncia regreso a escenarios tras problemas de salud

El cantante participará en un evento especial el 14 de diciembre en Florida, tras alejarse de los escenarios por hidrocefalia normotensiva

El cantante estadounidense Billy Joel confirmó su regreso oficial a los escenarios después de varios meses alejado de las presentaciones en vivo debido a problemas de salud relacionados con un diagnóstico de hidrocefalia normotensiva.

El músico, de 77 años, participará en un encuentro especial organizado por Florida Atlantic University (FAU), en Boca Ratón, Florida, programado para el próximo 14 de diciembre de 2026 a las 19:00 horas.

El evento llevará por nombre Billy Joel: An Evening of Questions & Answers…And a Little Music y combinará una sesión de preguntas y respuestas con algunos momentos musicales. De acuerdo con el anuncio, las entradas estarán disponibles exclusivamente para estudiantes actualmente inscritos en la institución, a partir del 12 de noviembre.

¿Por qué Billy Joel se alejó de los escenarios?

El intérprete de Piano Man suspendió sus compromisos musicales en 2025, luego de revelar que padecía hidrocefalia normotensiva, una enfermedad neurológica relacionada con la acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro.

La condición afectó su audición, visión y equilibrio, por lo que sus médicos le recomendaron detener sus presentaciones mientras seguía un proceso de recuperación.

El cantante explicó que factores propios de los conciertos, como el volumen del sonido, la iluminación, el esfuerzo físico y el estrés de actuar frente al público, podían agravar sus síntomas. Incluso, señaló que un neurólogo le advirtió que cada espectáculo representaba un esfuerzo comparable con sufrir una conmoción cerebral.

El cantante se sometió a una cirugía cerebral

En septiembre de 2025, Billy Joel informó que había sido sometido a una intervención quirúrgica para colocarle una derivación cerebral, conocida como shunt, dispositivo que permite drenar el exceso de líquido cefalorraquídeo.

Posteriormente, el músico compartió una actualización sobre su recuperación y aseguró que había experimentado mejorías, aunque reconoció que todavía presentaba dificultades de equilibrio y pérdida parcial de audición.

“Estoy bien. Solo quiero que la gente sepa que no debe preocuparse por mí. No me voy a ninguna parte. Estoy aquí. Sigo aquí”, expresó al hablar sobre su estado de salud.

Billy Joel ya había reaparecido junto a una banda tributo

Aunque el encuentro en Florida será su primera presentación anunciada oficialmente desde que comunicó su diagnóstico, el cantante ya había sorprendido a sus seguidores con una aparición inesperada en enero de 2026.

En aquella ocasión, Joel se presentó durante un espectáculo de la banda tributo Turnstiles, en Wellington, Florida, donde interpretó dos de sus canciones: We Didn't Start the Fire y Big Shot.