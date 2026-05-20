'Billie Jean' canción más vieja en alcanzar #1 en Billboard 200

La canción fue lanzada como sencillo del álbum Thriller, producción que se mantiene como el disco más vendido en la historia de la música.

Más de 40 años después de su lanzamiento original, “Billie Jean” de Michael Jackson volvió a hacer historia en la industria musical al convertirse en la canción más antigua en alcanzar nuevamente el primer lugar de rankings vinculados a Billboard tras el impacto generado por la nueva película biográfica del cantante.

El resurgimiento del clásico de 1983 se produjo semanas después del estreno mundial de la cinta inspirada en la vida del “Rey del Pop”, situación que disparó las reproducciones de su catálogo en plataformas digitales y provocó el regreso de varios de sus sencillos a listas globales.

La película impulsó millones de reproducciones

Como parte del fenómeno, la canción alcanzó más de 6 millones de reproducciones en un solo día en Spotify, cifra que ayudó a impulsar su regreso a rankings internacionales más de cuatro décadas después de haber dominado las listas originalmente.

Antes del estreno de la película, el tema ya había comenzado a recuperar popularidad en TikTok y Spotify, donde usuarios retomaron videos, coreografías y escenas relacionadas con Michael Jackson.

Originalmente, “Billie Jean” fue lanzada como uno de los sencillos principales del álbum Thriller, producción que se mantiene como el disco más vendido en la historia de la música.

Otros clásicos también revivieron gracias al cine y series

El fenómeno recordó casos recientes como el de “Running Up That Hill” de Kate Bush tras su aparición en Stranger Things, o “Dreams” de Fleetwood Mac, canción que volvió a los charts décadas después gracias a TikTok.

En el caso de Michael Jackson, el efecto fue mayor debido a que canciones como “Beat It”, “Smooth Criminal” y “Thriller” también registraron aumentos importantes en reproducciones y búsquedas globales tras el estreno de la película biográfica.