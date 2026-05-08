Billie Eilish hace oficial su relación con Nat Wolff

La premiere en Los Ángeles de 'Hit Me Hard and Soft: The Tour’ terminó por consolidar su relación frente a cámaras; así fue el especial momento.

Billie Eilish presentó su nuevo documental-concierto 'Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)' en Los Ángeles con una premiere que no solo reunió a figuras de la industria musical, sino que también marcó su primera aparición pública oficial junto al actor y músico Nat Wolff, con quien confirmó su relación ante las cámaras.

El evento no solo marcó el estreno de uno de los proyectos audiovisuales más importantes de la cantante, sino también la primera aparición formal de la pareja en una alfombra roja, confirmando meses de especulación sobre su relación.

Billie Eilish y Nat Wolff debutan como pareja en Los Ángeles

La presentación se llevó a cabo en Los Ángeles, donde Eilish llegó acompañada de Wolff, con quien posó por primera vez de manera oficial ante los medios como pareja.

La cantante, de 24 años, y el actor, de 31, llamaron la atención al mostrarse cercanos durante el evento, en medio de una noche enfocada principalmente en el estreno de su producción cinematográfica-musical.

Billie Eilish and boyfriend Nat Wolff stun at the premiere of ‘Hit Me Hard and Soft’ concert film. pic.twitter.com/GlCEXMnd46 — Pop Crave (@PopCrave) May 7, 2026

Una relación que pasó de rumores a confirmación pública

Los primeros señalamientos sobre una posible relación entre ambos surgieron tras ser vistos juntos en distintas ocasiones durante 2025, lo que alimentó versiones en redes sociales y medios de entretenimiento.

Posteriormente, ambos fueron captados en actitudes cercanas en Europa, lo que reforzó las versiones sobre un vínculo sentimental, aunque ninguno había hecho una confirmación directa en eventos públicos de alto perfil.

Además, la presencia de Nat Wolff no pasó desapercibida debido a su trayectoria como actor y músico, así como por su participación en proyectos previos vinculados al entorno creativo de la cantante.

Un estreno que reunió a figuras del entorno de Billie Eilish

El evento también contó con la asistencia de colaboradores cercanos a la artista, entre ellos su hermano y productor Finneas, así como otros nombres vinculados a la producción del documental.

El proyecto, codirigido por la propia Billie Eilish junto a James Cameron, busca mostrar una visión más íntima de su gira mundial y su evolución artística en los últimos años.

La cinta combina elementos de concierto, narrativa visual y momentos personales, lo que ha convertido el estreno en uno de los más comentados dentro de la industria musical reciente.