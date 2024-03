Billie Eilish consigue 2 premios Oscar con tan solo 22 años

Billie Eilish hizo historia al recibir dos premios Oscar a la temprana edad de 22 años, convirtiéndose en la persona más joven en lograr este hito

Junto a su hermano, Finneas O'Connell, Eilish fue premiada en la ceremonia de los premios de la Academia el pasado 10 de marzo de 2024, por la mejor canción original, "What Was I Made For?", incluida en la banda sonora de la película "Barbie".

En la reciente entrega de los premios Oscar, la cual se llevó a cabo en Los Ángeles, Billie Eilish y Finneas O'Connell no solo fueron reconocidos con una estatuilla, sino que también impresionaron con su interpretación de la canción premiada.

Su actuación fue elogiada y destacada, marcando uno de los momentos más memorables de la noche. Posteriormente, la enérgica presentación de Ryan Gosling con "I'm Just Ken" añadió aún más brillo a la velada, convirtiendo ambas actuaciones en puntos destacados del evento.

Este importante logro representa un hito significativo en la ya impresionante carrera de la artista y su hermano. Anteriormente, en el año 2022, también fueron galardonados con el premio Grammy en la misma categoría por la canción "No Time to Die", incluida en la banda sonora de la película de James Bond del mismo nombre.

Después de recibir el premio, los hermanos expresaron su gratitud y destacaron que su mayor satisfacción proviene de la felicidad del público, lo que refleja su dedicación y talento en la industria musical.

Junto con el Oscar, el dúo también recibió el prestigioso premio Grammy por su canción "What Was I Made For?" el pasado 4 de febrero. Esta victoria los colocó por encima de reconocidos nombres en la industria musical, incluyendo a Lana Del Rey, Taylor Swift, Dua Lipa, Miley Cyrus, SZA y Olivia Rodrigo.

Si no nos hubieran enseñado la película y no hubiéramos hablado con Greta de ella, no habríamos hecho esa canción. No habríamos sabido que la película tenía ese aspecto desgarrador, mencionaron.

