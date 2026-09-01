Bill y Tom Kaulitz celebran su cumpleaños número 37

Con detalles personalizados de sus mascotas y muestras de afecto en redes, los músicos alemanes festejaron con una cena íntima.

Bill y Tom Kaulitz, integrantes de Tokio Hotel, celebran este 1 de septiembre su cumpleaños número 37. Los músicos viajaron a Alemania para festejar junto a sus seres queridos durante la noche del 31 de agosto y recibir las primeras horas de su aniversario en territorio europeo, en un evento donde el cariño por los animales del hogar fue el gran protagonista.

Durante la cena, los asistentes se encontraron con portavasos personalizados en la mesa. Las piezas ilustraban a las mascotas de la familia luciendo gorritos de fiesta con el número 37. Entre los invitados estuvo presente Gustav Schäfer, baterista de la agrupación, quien documentó parte del viaje alpino y mostró su lugar reservado en la recepción.

Heidi Klum dedica emotivas palabras a los festejados

La modelo Heidi Klum, esposa de Tom Kaulitz, utilizó sus redes sociales para felicitar a su esposo y a su cuñado compartiendo una entrañable fotografía en la que posan sonrientes junto a una de sus mascotas.

"Feliz cumpleaños @tomkaulitz @billkaulitz. Los amo demasiado. Feliz cumpleaños número 37. Que este año sea mucho mejor que el anterior", escribió la presentadora.

A la publicación de la esposa de Tom también se agregaron miles de me gusta y felicitaciones por parte de seguidores de los gemelos y de la banda en todo el mundo.