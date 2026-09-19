Bill Skarsgård protagonizará el videojuego Physint

El actor que interpretó a Pennywise en It será el protagonista de Physint, el nuevo videojuego de acción y espionaje de Hideo Kojima

El actor Bill Skarsgård, conocido por interpretar a Pennywise en la franquicia It, será el protagonista de Physint, el próximo videojuego de acción y espionaje creado por Hideo Kojima.

El anuncio se realizó durante la transmisión de Xbox en el Tokyo Game Show 2026, donde Kojima confirmó que el actor encabezará el reparto de este nuevo proyecto de Kojima Productions.

Bill Skarsgård se suma al nuevo proyecto de Kojima

Skarsgård se incorporará a un elenco que ya contaba con Charlee Fraser, Don Lee y Minami Hamabe. El creador de Death Stranding y Metal Gear explicó que mantiene una admiración mutua con el actor y que ambos decidieron trabajar juntos en esta nueva producción.

Kojima también reveló que a principios de este año se realizaron pruebas de vestuario, escaneos y pruebas de cámara con Skarsgård y Fraser, experiencias que, según el desarrollador, reforzaron su confianza en el rumbo que tendrá el videojuego.

El anuncio del protagonista ocurre después de que se confirmara que Physint será publicado por Xbox. El proyecto había sido asociado anteriormente con PlayStation, socio editor de larga trayectoria de Kojima Productions, pero finalmente esa colaboración fue descartada.

Kojima Productions describió Physint como la tercera propiedad intelectual original del estudio y señaló que Kojima la considera la culminación de sus 40 años de trayectoria como creador de videojuegos.

El proyecto contará con el respaldo de Xbox y buscará aprovechar tecnología de vanguardia y un reparto estelar para desarrollar una experiencia de acción y espionaje que establezca un nuevo referente dentro del género.

Kojima y Xbox también trabajan en OD

Physint no es el único proyecto que Hideo Kojima desarrolla junto a Xbox. Ambas compañías también colaboran en OD, un videojuego de terror que está previsto para llegar antes que Physint.

El título fue desarrollado en colaboración con el cineasta Jordan Peele y cuenta con un reparto en el que aparecen Sophia Lillis y Hunter Schafer.

¿Quién es Bill Skarsgård?

Bill Skarsgård es reconocido principalmente por interpretar a Pennywise en la franquicia cinematográfica y televisiva It, basada en la obra de Stephen King.

El actor apareció recientemente en Dead Man’s Wire, dirigida por Gus Van Sant. Entre sus próximos proyectos se encuentran The Mosquito Bowl, de Peter Berg, y Lords of War, de Andrew Niccol, donde compartirá créditos con Nicolas Cage.

A principios de este año también participó en The Death of Robin Hood, junto a Hugh Jackman y Jodie Comer.

Con la incorporación de Skarsgård, Physint suma una nueva pieza a su elenco mientras Hideo Kojima continúa desarrollando el proyecto que ha descrito como una obra representativa de sus cuatro décadas de carrera en la industria de los videojuegos.