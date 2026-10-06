'Bicolor' presenta a sus hijos en La Granja VIP 2

El comediante acumuló dos puntos en contra para la próxima asamblea a cambio de abrazar y cantar junto a sus pequeños en la gala.

Uno de los momentos más emotivos de la quinta gala de eliminación de La Granja VIP 2 lo protagonizó Kevyn “Bicolor”, quien recibió una inesperada visita que lo hizo dejar de lado por unos minutos las estrategias y conflictos del reality para reencontrarse con tres de sus hijos.

Los pequeños llegaron disfrazados de espantapájaros para sorprender al comediante regiomontano. Sin embargo, la emoción fue tanta que Kevyn no pudo contener las lágrimas y rápidamente corrió a abrazarlos. Incluso les pidió que lo abrazaran fuerte y disfrutó algunos momentos jugando, bailando y cantando con ellos.

Pero el encuentro tuvo un significado todavía más especial, pues los tres menores son hijos de Kevyn, pero de distintas madres. De acuerdo con lo que el propio participante ha contado dentro del programa, tiene seis hijos en total y su familia está conformada por tres relaciones diferentes.

Durante el encuentro, Kevyn aprovechó para presentar a sus hijos entre sí, ya que hasta ese momento los pequeños no habían tenido la oportunidad de convivir. El comediante explicó que, debido a que todavía son muy pequeños, no había encontrado la manera adecuada de propiciar ese acercamiento y también quería que todos se sintieran cómodos.

El momento se volvió todavía más emotivo cuando uno de sus hijos le pidió que regresara a casa. Kevyn, visiblemente conmovido, les pidió que fueran fuertes, que se portaran bien y les hizo saber cuánto los extraña mientras continúa dentro de la competencia.

La visita, sin embargo, tuvo una consecuencia dentro del juego: Kevyn y otros participantes que recibieron la visita de sus seres queridos tendrán dos puntos en contra para la próxima Asamblea, por lo que este emotivo reencuentro podría terminar afectando su permanencia en La Granja VIP 2.