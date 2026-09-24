Bicolor enfrenta tentación que afectaría a ‘La Granja VIP’

La situación de Kevyn “Bicolor” dentro de La Granja VIP tomó un nuevo giro luego de que Adal Ramones le planteara una tentación que podría beneficiarlo personalmente, pero tendría consecuencias para todos los habitantes.
Durante la emisión, el conductor le ofreció al participante la posibilidad de acudir diariamente al entrevistadero para disfrutar de un banquete. A cambio, se descontarían 10 mil pesos del presupuesto semanal de los granjeros.
La propuesta tiene además una condición particular: el dinero no desaparecería de inmediato, sino que los descuentos se realizarían poco a poco y sin que sus compañeros supieran inicialmente qué estaba ocurriendo.
👁️ Le ofrecieron a Kevyn Bicolor una TENTACIÓN, podrá tener un banquete todos los días en el entrevistadero a cambio de 10 mil pesos del presupuesto, que desaparecerán poco a poco sin razón alguna, mañana tendrá que decir si acepta o no.#LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/akxeB8XFg1— nacho con O (@NachoConO) September 23, 2026
Adal Ramones dejó claro que Bicolor no tendría que responder en ese momento. El participante deberá analizar durante las próximas horas si está dispuesto a aceptar el beneficio personal y asumir el impacto que tendría sobre el presupuesto colectivo.
La decisión también podría ponerlo nuevamente en una situación complicada frente a sus compañeros, especialmente después de las recientes diferencias que ha protagonizado dentro del reality.
La respuesta definitiva de Kevyn será conocida mañana.
El Peón ya había provocado un descuento
La nueva propuesta llega después de que Bicolor protagonizara otro conflicto relacionado con las reglas de La Granja VIP. Durante la madrugada, el comediante ingresó a la cocina mientras los demás habitantes dormían y preparó una torta con productos que no estaban contemplados entre los alimentos permitidos para los Peones.
Kevyn reconoció que sabía que estaba incumpliendo las reglas, pero explicó que estaba cansado de la situación que enfrentaba y decidió actuar pese a las posibles consecuencias.
El castigo terminó afectando al presupuesto de todos. El cajero de la granja anunció una reducción de 111 pesos, luego de que los habitantes contaran con 889 pesos disponibles.
Cada mordida la sentí como un “chinga tu madre Pascal” 👹 por fin Kevyn Bicolor, el irreverente, DESPERTÓ! Y les va a hacer de cuadritos su estancia en la granja 🫢#LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/lpvNAYXPVz— Vieja Gacha (@viejagacha) September 22, 2026
El incumplimiento provocó reclamos de algunos habitantes. Mono Osuna manifestó su desacuerdo con la actitud de Bicolor y señaló que, desde su perspectiva, el participante estaba provocando deliberadamente a sus compañeros.
El Capataz también cuestionó que Kevyn no estuviera cumpliendo con las actividades correspondientes a su papel de Peón y le pidió asumir las consecuencias de sus decisiones.
Fer y Pascal igualmente expresaron su molestia y señalaron que formar parte del reality implica cumplir con las tareas asignadas, independientemente del personaje que cada participante muestre frente a las cámaras.
No todos los habitantes estuvieron en contra de Bicolor. Ivonne Montero, Mónica y Niurka mostraron una postura diferente ante la situación.
Niurka, en particular, cuestionó que las acciones de otros habitantes relacionadas con el presupuesto no hubieran generado consecuencias similares y consideró que también se han realizado gastos que podrían considerarse excesivos.