Bicolor enfrenta tentación que afectaría a ‘La Granja VIP’

Adal Ramones planteó a Kevyn “Bicolor” una tentación con un beneficio personal, pero que tendría consecuencias para todos los habitantes del reality

La situación de Kevyn “Bicolor” dentro de La Granja VIP tomó un nuevo giro luego de que Adal Ramones le planteara una tentación que podría beneficiarlo personalmente, pero tendría consecuencias para todos los habitantes.

Durante la emisión, el conductor le ofreció al participante la posibilidad de acudir diariamente al entrevistadero para disfrutar de un banquete. A cambio, se descontarían 10 mil pesos del presupuesto semanal de los granjeros.

La propuesta tiene además una condición particular: el dinero no desaparecería de inmediato, sino que los descuentos se realizarían poco a poco y sin que sus compañeros supieran inicialmente qué estaba ocurriendo.