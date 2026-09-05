Beyoncé reedita B'DAY y sorprende con dueto en español con Maluma

Beyoncé celebra su cumpleaños con una reedición de ‘B'DAY’, que incluye temas en español junto a Maluma y Selena Quintanilla.

La cantante y compositora Beyoncé celebra hoy su cumpleaños con el lanzamiento de una nueva edición del disco 'B'DAY', el segundo álbum de su carrera, que vio hoy hace veinte años, y que incluye nuevas canciones y temas en español con colaboraciones con Maluma y la fallecida Selena.

El disco, bautizado como 'B'DAY (20th Anniversary Edition)', está disponible en todas las plataformas digitales. El proyecto incluye el tema 'Cuerpo (Tumbao)' junto a Maluma, que incluye un fragmento de 'La Negra Tiene Tumbao' de Celia Cruz y en el que Beyonce canta estrofas en español.

Beyonce también rinde homenaje a la cantante Selena Quintanilla, con el tema 'Irreemplazable (Como La Flor)' en el que su voz suena junto a la artista fallecida.

El nuevo disco incluye canciones remasterizadas. Los videos, filmados originalmente en 35mm, han sido remasterizados igualmente, recoloreados como 'Déjà Vu', en el que participa JAY-Z y que dirigió Sophie Muller.

'B’DAY', el proyecto original, se publicó el 4 de septiembre de 2006, cuando tenía 25 años y exploraba en sus canciones cuestiones como la búsqueda de la confianza en uno mismo o la liberación.

"Quería que el álbum fuera grande, percusivo, contundente, dinámico y lleno de energía, y para mí era importante utilizar instrumentación en directo”, recuerda la cantante en una nota de la discográfica.

"El hip-hop estaba dominando la escena en aquel momento, pero yo luchaba por preservar los puentes, las melodías y las armonías que siempre han estado en el corazón del R&B -añade-. El objetivo era fusionar esos dos mundos a través del arte del sampling".