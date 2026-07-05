Beyoncé lanza la canción inédita 'Morning Dew (Donk)'

Beyoncé estrena “Morning Dew (Donk)” como adelanto del 20 aniversario de “B'Day” y activa una cuenta regresiva de 60 días.

Beyoncé sorprendió a sus fans este 4 de julio con el lanzamiento de la canción inédita "Morning Dew (Donk)", como parte de la antesala del 20 aniversario de su álbum "B'Day".

El tema llegó a las plataformas de streaming la madrugada de este sábado e inicia una cuenta regresiva de 60 días rumbo al relanzamiento de “B'Day”, previsto para el 4 de septiembre, fecha que coincide también con el cumpleaños de la artista.

De acuerdo con un comunicado de Parkwood Entertainment, la canción está acompañada de un video con la letra dirigido por Cliff Watts, que incluye imágenes de archivo reutilizadas.

Origen y producción de la canción

“Morning Dew (Donk)” fue escrita por Beyoncé junto a Pharrell Williams, The-Dream y Darius Dixon, mientras que la producción estuvo a cargo de la propia cantante y Williams.

La canción ha sido considerada durante años una pieza “legendaria” entre los seguidores de la artista.

Según reportes, fue grabada en 2013, filtrada parcialmente en 2021 y difundida completa en internet dos años después.

Con este lanzamiento, Beyoncé presenta su primera música nueva en dos años, en lo que el comunicado describe como un guiño a sus seguidores por la próxima celebración de su aniversario.

El legado de 'B'Day'

"B'Day" fue lanzado originalmente el 4 de septiembre de 2006 y debutó en el número uno del Billboard 200, con más de 541,000 copias vendidas en su primera semana.

Del álbum se desprendieron éxitos como “Déjà Vu”, “Ring the Alarm” e “Irreplaceable”.

En 2007, la artista lanzó una edición de lujo con cinco canciones adicionales y el “B'Day Anthology Video Album”, que incluyó 13 videoclips.

El último álbum de Beyoncé, “Cowboy Carter”, ganador del Grammy, fue lanzado en 2024. También han surgido rumores de que su próximo proyecto podría cerrar la trilogía “Renaissance” con un álbum de rock, aunque no ha sido confirmado oficialmente.