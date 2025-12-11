Beyoncé, Kidman y Williams encabezarán la MET Gala 2026

La MET Gala 2026 tendrá como anfitrionas a Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams; la exposición 'Costume Art' explorará el cuerpo a través de la moda

La MET Gala 2026 ya perfila una edición memorable. Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour serán las anfitrionas de la célebre cena que acompañará la exposición de primavera del Costume Institute, titulada “Costume Art”.

Para la cantante, será su primera aparición en una década: no pisa las escaleras del MET desde 2016, cuando asistió a “Manus x Machina”.

Coanfitrionas con trayectoria

Kidman y Williams han asistido con regularidad al evento, incluida la gala “Superfine” de mayo pasado.

La actriz lució un vestido Balenciaga de inspiración vintage, mientras que la extenista optó por un look de Lacoste con guiños deportivos.

Este 2026 asumirán el rol que en ediciones anteriores ocuparon figuras como Penélope Cruz, Zendaya o Jennifer Lopez.

Anthony Vaccarello y Zoë Kravitz copresidirán el Comité Organizador de la MET Gala 2026, acompañados por un amplio elenco de celebridades: Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Sam Smith, Misty Copeland, LISA, Paloma Elsesser, Teyana Taylor, entre otros. Más nombres se anunciarán próximamente.

‘Costume Art’: la exposición central

Curada por Andrew Bolton, “Costume Art” explorará la relación entre la ropa y el cuerpo a través de diversas representaciones: desde el cuerpo desnudo hasta el cuerpo envejecido o embarazado.

La muestra, instalada en las nuevas Galerías Condé M. Nast, un espacio de casi 1,000 metros cuadrados junto a la Sala Principal, reunirá piezas históricas y contemporáneas de la inmensa colección del MET.

Bolton explicó que la exposición “privilegia la materialidad del cuerpo vestido”, buscando conectar la moda con la dimensión corpórea más allá de lo puramente visual.

Un evento clave para el MET

La gala, prevista para el 4 de mayo de 2026, sigue siendo el evento de recaudación de fondos más importante del museo.

La exposición “Costume Art” abrirá al público del 10 de mayo de 2026 al 10 de enero de 2027 y marcará una nueva etapa para el Costume Institute.