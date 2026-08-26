Beyoncé dona un millón de dólares para damnificados de Colombia

Parkwood Entertainment precisó que se trata de una aportación personal de la cantante, dirigida a fortalecer distintas organizaciones en Colombia

La cantante estadounidense Beyoncé anunció una donación personal de un millón de dólares para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 que golpeó Colombia el pasado 10 de agosto.

Los recursos serán dirigidos a organizaciones que ya realizan labores humanitarias sobre el terreno, con la finalidad de atender las necesidades inmediatas de las familias que perdieron sus viviendas o enfrentan dificultades para acceder a productos básicos.

Parkwood Entertainment, empresa de la artista, informó que la aportación estará destinada principalmente a proporcionar alimentos y suministros de alojamiento en las zonas más afectadas por el movimiento telúrico.

“La donación está destinada a ayudar de inmediato a proporcionar alimentos y suministros de vivienda a las zonas más gravemente afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Chocó, Colombia, en la madrugada del 10 de agosto”, indicó la empresa.

Ayuda será canalizada a zonas afectadas de Colombia

El anuncio menciona las labores que desarrollan Food For The Poor y World Central Kitchen, dos organizaciones involucradas en la respuesta humanitaria, aunque hasta el momento no se ha detallado cómo será distribuido el millón de dólares ni qué cantidad corresponderá a cada grupo participante.

World Central Kitchen mantiene equipos y aliados locales encargados de preparar y entregar comidas a familias desplazadas, comunidades afectadas y personal de rescate. Sus acciones incluyen la colaboración con cocinas y restaurantes locales para llevar alimentos a lugares donde la población enfrenta dificultades para trasladarse.

Food For The Poor, por su parte, trabaja con organizaciones colombianas para adquirir y distribuir suministros esenciales dentro del país, una estrategia que busca reducir los tiempos y costos de traslado para hacer llegar la ayuda con mayor rapidez.

La aportación de Beyoncé tendrá un enfoque inmediato, centrado en alimentación y refugio temporal, y no fue presentada como un fondo destinado a obras de reconstrucción a largo plazo.

Beyoncé mantiene apoyo ante emergencias

La donación se suma a otras acciones humanitarias impulsadas anteriormente por Beyoncé. En enero de 2025, su fundación BeyGOOD destinó 2.5 millones de dólares para apoyar a familias afectadas por los incendios registrados en Los Ángeles.

En esta ocasión, Parkwood Entertainment precisó que se trata de una aportación personal de la cantante, dirigida a fortalecer la respuesta que distintas organizaciones mantienen en Colombia dos semanas después del terremoto.

La ayuda llega mientras continúan las tareas de atención, identificación de víctimas y evaluación de daños, por lo que las cifras oficiales permanecen sujetas a actualización conforme las autoridades reciben información de las comunidades afectadas.