¡Beto Zapata y su esposa Lucero Chávez serán padres de una niña!

El cantante Beto Zapata de Grupo Pesado, su esposa Lucero Chávez y sus tres hijostrillizos llamados Martín, Emiliano y Mario Alberto, anunciaron que serán padres de una niña.
Fue através de redes sociales que compartieron el emotivo momento de la revelación de sexo de su futura niña, donde se convirtió en un gran festejo.
En la descripción del video, el cantante Beto Zapata escribió: “Gracias a Dios por este bello regalo!!”.
Luego de 11 años de haber sido padres, la pareja extenderá la familia con una hija, luego de haber concebido a 3 hombres. En meses pasados su esposa Lucero anuncio que estaban esperando a un bebé. “No sé si ya sabían, pero estoy… Estamos panchoncitos, estamos embarazados ya”.
Este 2026, Grupo Pesado lanzó el pasado 30 de enero su última producción títulada “Entre Besos Y Heridas” que contiene 15 canciones. Beto Zapata junto con el Grupo Pesado se encuentran con algunas fechas en Houston, Monclova, Chihuahua, entre otras.