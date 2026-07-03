Beto Zapata y Lucero Chávez dan la bienvenida a Natalia

El vocalista de Grupo Pesado, Beto Zapata, y su esposa, Lucero Chávez, compartieron la llegada de su hija, Natalia Andrea Zapata Chávez

El vocalista de Grupo Pesado, Beto Zapata, y su esposa, Lucero Chávez, compartieron la llegada de su hija, Natalia Andrea Zapata Chávez, quien nació el martes 1 de julio y cuyo nacimiento fue dado a conocer públicamente durante las últimas horas.

De acuerdo con la información difundida por la familia, la bebé nació a las 15:10 horas. Tanto Natalia Andrea como su madre se encuentran en buen estado de salud y recuperándose favorablemente tras el parto.

Familiares y seguidores celebran la noticia

El anuncio fue recibido con entusiasmo por familiares, amigos y seguidores del cantante regiomontano, quienes llenaron las redes sociales de felicitaciones y mensajes de buenos deseos para la pareja.

En el mensaje compartido tras el nacimiento, la familia expresó la emoción que representa la llegada de la nueva integrante del hogar y agradeció las muestras de cariño, apoyo y oraciones recibidas durante las últimas semanas del embarazo.

Un momento especial para la familia

La llegada de Natalia Andrea había generado expectativa desde que Beto Zapata y Lucero Chávez anunciaron que esperaban un bebé. Posteriormente confirmaron que se trataba de una niña, noticia que fue celebrada por sus seres queridos y seguidores.

De acuerdo con la información difundida, Natalia Andrea es la primera hija mujer del matrimonio, lo que hizo aún más especial este acontecimiento para la familia.

Una nueva etapa para el vocalista de Grupo Pesado

Para Beto Zapata, este nacimiento representa uno de los momentos más importantes de su vida personal, luego de consolidar una extensa trayectoria como una de las voces más reconocidas de la música norteña junto a Grupo Pesado.

A lo largo de su carrera, el intérprete ha mantenido su vida familiar alejada de los reflectores, por lo que acontecimientos personales como el nacimiento de su hija suelen despertar gran interés entre quienes han seguido su trayectoria artística.

Con la llegada de Natalia Andrea, la familia Zapata Chávez inicia una nueva etapa marcada por la alegría de recibir a su nueva integrante, mientras continúan recibiendo muestras de afecto por parte de seguidores, colegas y amigos.