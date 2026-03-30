Benson Boone anuncia su esperada gira 'Wanted Man Tour 2026'

El cantante estadounidense Benson Boone recorrerá arenas de Estados Unidos tras el gran éxito de su álbum American Heart

El cantante estadounidense Benson Boone anunció su nueva gira “Wanted Man Tour 2026”, un recorrido que ya genera gran expectativa entre sus seguidores y que apunta a consolidarlo como una de las figuras más importantes del pop actual.

La gira arrancará el próximo 7 de julio de 2026 en el PPG Paints Arena de Pittsburgh, y contempla presentaciones en importantes recintos de Estados Unidos, incluyendo el CFG Bank Arena de Baltimore el 8 de julio, así como dos noches consecutivas en el Barclays Center de Nueva York los días 10 y 11 de julio.

Benson Boone announces the ‘Wanted Man’ tour. pic.twitter.com/Db5YusP1rE — Pop Crave (@PopCrave) March 29, 2026

También se prevén fechas en ciudades como Newark, en el Prudential Center, y Sacramento, donde el artista podría presentarse en el Golden 1 Center durante agosto, aunque aún hay más fechas por confirmar.

La preventa de boletos comenzará el 1 de abril de 2026 a las 11:00 horas (EST), dirigida a fans que se registren previamente en el sitio oficial del artista, mientras que la venta general se abrirá el 3 de abril en el mismo horario.

Este modelo de acceso anticipado busca responder a la alta demanda que se espera tras el crecimiento exponencial de su popularidad en los últimos años.

Una gira impulsada por “American Heart”

El nombre del tour está inspirado en “Wanted Man”, una de las canciones destacadas de su álbum American Heart, lanzado en 2025 y considerado un punto de consolidación en su carrera.

El disco, su segundo material de estudio, incluye temas como “Mystical Magical”, “Sorry I'm Here For Someone Else” y “Momma Song”, que han sido coreados por miles de fans durante su anterior gira, el American Heart World Tour.

Con influencias del pop rock y el arena rock, el álbum mostró una evolución artística del cantante, combinando letras emocionales con una energía escénica que se ha convertido en su sello distintivo.

El anuncio ha generado entusiasmo en redes sociales, donde los fans destacan la intensidad de sus conciertos, caracterizados por su potente voz, carisma y espectaculares actuaciones, incluidos saltos acrobáticos en el escenario.

Aunque por ahora la gira está centrada en Estados Unidos, existe la posibilidad de que se expanda a Latinoamérica y otras regiones, como ya ocurrió con su tour anterior.

Hasta el momento, no se han confirmado fechas en México, pero el interés del público podría impulsar nuevas fechas en los próximos meses.