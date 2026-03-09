Benicio del Toro busca su segundo Oscar 25 años después

En 'Una Batalla Tras Otra', Del Toro interpreta a Sergio St Carlos, un exrevolucionario que aparentemente ha dejado atrás su pasado político

Benicio del Toro vuelve a colocarse entre los protagonistas de la temporada de premios tras recibir una nueva nominación al Óscar por su actuación en 'One Battle After Another', dirigida por Paul Thomas Anderson. El actor puertorriqueño compite en la categoría de mejor actor secundario, un galardón que ya conquistó en 2001 por su papel en la película 'Traffic'.

La cinta de Anderson se ha convertido en una de las más nominadas del año y coloca nuevamente a Del Toro en la carrera por una estatuilla. Esta es la tercera nominación al Óscar para el actor, quien también fue candidato en 2004 por su actuación en '21 Grams'.

El personaje que interpreta Benicio del Toro en la película

En 'One Battle After Another', Del Toro interpreta a Sergio St Carlos, un exrevolucionario que aparentemente ha dejado atrás su pasado político. El personaje se desempeña como maestro de kárate y tiene un papel clave en el desarrollo de la historia.

Dentro de la trama, St Carlos es mentor de Willa, interpretada por Teyana Taylor, quien es hija del protagonista del filme, Bob, un exterrorista que intenta reconstruir su vida y que es interpretado por Leonardo DiCaprio.

La película adapta la novela 'Vineland', escrita por Thomas Pynchon, y presenta una narrativa compleja en la que el personaje de Del Toro funciona como enlace entre el pasado y el presente del protagonista.

Un retrato social dentro de la historia

Además de impulsar la trama, el personaje también refleja diversos problemas sociales presentes en Estados Unidos. La película aborda temas como las desigualdades, el descontento social y las tensiones relacionadas con la migración.

En la historia, Sergio St Carlos dedica parte de su tiempo a apoyar a inmigrantes hispanos que viven sin documentos, ayudándolos a evitar detenciones por parte de autoridades migratorias. Este elemento aporta una dimensión social al relato y forma parte del trasfondo del filme.

Del Toro interpreta al personaje utilizando tanto inglés como español, lo que refuerza la dualidad cultural que atraviesa la historia y que refleja realidades presentes dentro de la sociedad estadounidense.

Una competencia fuerte en la categoría

La categoría de mejor actor secundario en los Óscar presenta este año una competencia destacada. Además de Del Toro, también están nominados Sean Penn, Jacob Elordi, Delroy Lindo y Stellan Skarsgard.

Penn, compañero de reparto de Del Toro en la película de Anderson, interpreta a un militar con un comportamiento violento dentro de la historia. El actor ha ganado varios premios en la temporada, incluido el BAFTA.

Por su parte, Skarsgard sorprendió al ganar el Globo de Oro por su actuación en 'Sentimental Value', mientras que Jacob Elordi obtuvo el Critics Choice Award por su papel en 'Frankenstein', dirigida por Guillermo del Toro.

Premios y pronósticos rumbo al Óscar

Benicio del Toro inició la temporada de premios como uno de los favoritos tras recibir varias nominaciones y ganar reconocimientos de asociaciones de críticos de ciudades como Nueva York, Chicago, Toronto y Austin.

Sin embargo, en las últimas semanas otros actores han ganado terreno en las predicciones. Entre ellos destaca Delroy Lindo, quien ha sido señalado por medios especializados como uno de los posibles ganadores del Óscar por su actuación en 'Sinners'.