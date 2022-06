Benedict Cumberbatch dispuesto a filmar Dr. Strange 3

Foto: Web

El actor reveló que a pesar de no ser fanático de los comics, está dispuesto y emocionado de poder darle vida nuevamente a Dr. Strange.

Por: Héctor Ortega

junio, 23, 2022 19:47

Tras el gran éxito de la nueva cinta del hechicero supremo, Benedict Cumberbatch reveló que le encantaría filmar una tercera entrega de 'Doctor Strange'.

El actor británico declaró en entrevista que estaría encantado y dispuesto de darle vida nuevamente al Doctor Strange, pues menciona que al personaje aún le queda mucho por contar.

Durante la entrevista, Cumberbatch dijo que a pesar de no considerarse fanático de los cómics, el británico mencionó sentirse contento con su participación dentro del Universo de Marvel.

La más reciente cinta del hechicero supremo, Doctor Strange in the Multiverse of Madness Lela recaudado hasta el momento más de 900 millones de dólares, posicionándose así como uno de los grandes éxitos del 2022.

