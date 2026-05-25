Ben Stiller y Mike Judge se reunen y preparan serie de comedia

“Protective Custody” seguirá la historia de un financiero acusado de fraude que deberá sobrevivir dentro de un sistema de protección carcelaria

El actor y productor Ben Stiller y el creador de televisión Mike Judge trabajan en el desarrollo de una nueva serie de comedia titulada provisionalmente Protective Custody.

De acuerdo con información revelada por Variety, el proyecto tendría a Stiller como protagonista interpretando a un financiero caído en desgracia que es acusado de un fraude millonario y posteriormente enviado a custodia protectora mientras espera juicio.

Serie combinará comedia y drama carcelario

Según la sinopsis oficial, la historia seguirá al personaje principal mientras intenta adaptarse a la compleja política dentro de prisión, proteger su reputación y enfrentar las consecuencias de sus acciones.

La producción buscará mezclar elementos de sátira, humor y crítica social, una fórmula característica de varios proyectos encabezados anteriormente por Mike Judge.

Judge, reconocido por producciones como Silicon Valley y King of the Hill, será uno de los principales responsables creativos de la serie y también dirigirá el proyecto.

El desarrollo de “Protective Custody” contará además con la participación de Steve Hely y Dave King, quienes fungirán como guionistas, productores ejecutivos y co-showrunners junto a Judge.

Hely ha trabajado previamente en producciones como Veep, The Office y Common Side Effects.

Por su parte, Dave King formó parte de series reconocidas como Parks and Recreation y “English Teacher”.

Si el proyecto recibe luz verde oficialmente, “Protective Custody” marcaría el segundo papel protagónico de Stiller dentro de Apple TV+.

Actualmente, el actor también participa en la serie The Off Weeks y se desempeña como productor ejecutivo de Severance, una de las producciones más exitosas de la plataforma y que ya prepara su segunda temporada.

Además, Stiller trabaja en otros proyectos como el documental “Stiller & Meara: Nothing is Lost” y la próxima comedia “The Dink”.

Mike Judge, Steve Hely y Dave King mantienen actualmente una colaboración activa en la serie animada Common Side Effects, cuya primera temporada se estrenó en 2025 y ya desarrolla una segunda entrega.

Hasta el momento, Apple TV+ no ha anunciado una fecha oficial para el inicio de producción o estreno de “Protective Custody”.