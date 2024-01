Ben Affleck y Matt Damon volverán a trabajar juntos en filme

Ben Affleck y Matt Damon, estrellas de Hollywood y amigos desde su juventud, volverán a trabajar juntos en un thriller de secuestros -titulado 'Animals'- que producirá Netflix, anunció la plataforma este jueves.

Tras el éxito cosechado por ambos con el filme 'Air', Affleck ejercerá como director y Damon será el protagonista en esta nueva película, de la que aún no han trascendido más detalles sobre su trama.

A cargo del guion estará el británico Connor McIntyre ('The Jury') y la producción recaerá en Artists Equity, compañía que Affleck y Damon fundaron en 2022 con la intención de compartir beneficios entre todo su equipo, junto a Brad Weston y Collin Creighton, de Fifth Season, quienes también desempeñaron este papel en 'Air'.

'Air', la primera vez que Affleck dirigía a Damon, fue uno de los mejores estrenos de Amazon como estudio, consiguiendo más de 90 millones de dólares de recaudación en la taquilla internacional.

En esa película, Damon interpretó al ejecutivo de Nike, Sonny Vaccaro, y Affleck hizo un papel secundario como el fundador de Nike, Phil Knight.

Ahora Affleck se encuentra centrado en la secuela de la cinta 'The Accountant' ('El Contable', 2016) pero, según la prensa especializada en Hollywood, podría iniciar el rodaje de 'Animals' en los próximos meses y continuar con 'The Accountant' a finales de año dentro de su apretada agenda.

Por su parte, Damon integró recientemente el reparto de 'Oppenheimer', hasta ahora la película del curso coronada en los Globos de Oro y máxima favorita a los Óscar con 13 nominaciones.

Affleck y Damon colaboraron como guionistas en 'Good Will Hunting' ('El Indomable Will Hunting', 1997), que les valió el Óscar en la categoría de mejor guion original. Posteriormente, protagonizaron 'Dogma' (1999) y coguionizaron 'The Last Duel' ('El Último Duelo, 2021'), dirigida por Ridley Scott, entre otros proyectos.

Comentarios