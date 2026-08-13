Ben Affleck regresa con ‘Animals’, su nuevo thriller

Ben Affleck dirige, coescribe y protagoniza ‘Animals’, thriller que llegará a cines seleccionados y Netflix el próximo 9 de octubre

El actor Ben Affleck volverá a ponerse frente y detrás de las cámaras con Animals, una nueva película que coescribió, dirigió y protagonizó. El thriller llegará a cines seleccionados y a Netflix el próximo 9 de octubre.

La historia está ambientada en las colinas de Los Ángeles y sigue a un candidato a la alcaldía que enfrenta una situación extrema después de que su hijo es secuestrado.

¿De qué trata Animals?

Affleck interpreta a Mark Kimball, un aspirante a la alcaldía de Los Ángeles que, junto con su esposa Abigail, personaje interpretado por Kerry Washington, debe conseguir el dinero exigido para recuperar a su hijo.

La búsqueda del rescate llevará a la pareja a involucrarse en una compleja red de engaños que amenaza con destruir la vida que habían construido.

Mientras el tiempo se agota, ambos deberán tomar decisiones cada vez más difíciles para reunir el dinero y proteger a su familia, poniendo en riesgo aquello que intentan preservar.

Un elenco internacional acompaña a Affleck

Además de Affleck y Washington, la producción cuenta con un reparto integrado por Gillian Anderson, Adriana Paz, Ray Fisher, Christopher Woodley, Matt Gerald, Jacob Estrada, Luis Gerardo Méndez y Steven Yeun.

La participación de Adriana Paz y Luis Gerardo Méndez suma representación mexicana al elenco de la película, que combina figuras reconocidas de Hollywood con intérpretes de diferentes trayectorias.

Animals fue realizada en colaboración con Artists Equity, estudio fundado por Ben Affleck, Matt Damon y Gerry Cardinale, de RedBird Capital.

La producción está a cargo de Affleck, Damon, Dani Bernfeld y Luciana Barroso Damon, además de Brad Weston y Collin Creighton, de Makeready.

El proyecto fue desarrollado en colaboración con Fifth Season, compañía que también participa en la producción de la cinta.

La película tiene programado su lanzamiento para el 9 de octubre. Su estreno contempla una llegada simultánea a cines seleccionados y a la plataforma de streaming Netflix.