Ben Affleck bromea con actuar en una telenovela durante su visita

Affleck bromeó sobre actuar en una telenovela y destacó su vínculo con México antes del estreno de Animales, con Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz

En su encuentro con los medios de comunicación, comentó su deseo de actuar en una telenovela: "Quiero ganar un personaje, un rol, una oportunidad, un papel en una... ¿cómo se dice?... telenovela, sí, porque mira, escucha: Dos mujeres, un camino". Aunque todo fue en tono de broma, muchos de sus fans se emocionaron ante esa posibilidad.

Aunque es de origen estadounidense, el actor siempre ha manifestado su gusto por el país; incluso, sus compañeros de filme han contado que en ocasiones juega a hablar como actor de telenovela de los noventa.

Animales llegará el 9 de octubre con talento mexicano

Animales se estrenará el próximo 9 de octubre y cuenta con la participación de los mexicanos Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz, a quienes Affleck pidió apoyo para hacer cambios en el guion si así lo ameritaba. Sin duda, Affleck está enamorado de México.

Con información de Marlene del Bosque.....