Bellakath se pronuncia ante la presunta desaparición de Barnabi

Barnabi supuestamente desapareció en diciembre de 2025 en la calle Simón Bolivar, alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México

Bellakath llegó al Aeropuerto Internacional de Monterrey la mañana de este domingo.

Isidro Delgado Cervantes de 43 años, conocido en redes como Barnabi, padece discapacidad intelectual. Supuestamente desapareció en diciembre de 2025 en la calle Simón Bolivar, alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.

Barbani colaboró en 2 ocasiones con Osmanito y Bellakath.

“Barbani quiero mucho, no no está desaparecido el paradero de Barnabi hace 15 años, y me encanta que toques tema, porque Osman, que fue el que verdaderamente lo rescató, porque eso es rescatarlo, él estaba en situación de calle y mucha gente que vive en ese barrio ha comentado, ha corroborado que él vivían en situación de calle, no estaba desaparecido, porque justamente donde él vive, pues es ahí a siete minutos, desaparecido, no estaba, estaba en situación de calle, Osman, pues lo rescató, se encariñó con él, porque la verdad es una persona súper inocente, súper bonito” dijo la cantante.

A la cantante la vincularon en la supuesta desaparición y respondió a las acusaciones a su llegada.