Bellakath confirma interés en trabajar con Emiliano Aguilar

La intérprete de reguetón mexa dejó abierta la posibilidad de unirse musicalmente con él, asegurando que no descarta realizar una colaboración en el futuro

La cantante Bellakath sorprendió al hablar abiertamente sobre Emiliano Aguilar, en medio del creciente interés por su carrera.

Durante recientes declaraciones, la intérprete de reguetón mexa reconoció el talento del joven artista, destacando su estilo dentro de la escena urbana y su proyección en la industria.

Además, Bellakath dejó abierta la posibilidad de una colaboración, asegurando que no descarta trabajar con él en el futuro, lo que de inmediato encendió la conversación en redes sociales.

Este posible acercamiento llega en un momento clave para Emiliano Aguilar, quien ha generado atención mediática tras revelar que incluso trabaja en una colaboración con Cazzu, lo que ha elevado las expectativas sobre su carrera.

Las declaraciones de Bellakath han sido bien recibidas por los fans, quienes ya imaginan una fusión entre el reguetón mexa y el rap, dos géneros que actualmente dominan las plataformas digitales.

Por ahora, no hay nada confirmado, pero la posibilidad de esta colaboración ya comienza a tomar fuerza, alimentando la expectativa dentro de la escena urbana mexicana.