Belinda y Mariana Treviño enamoran Monterrey en Mentiras All Star

Mentiras es una de las producciones teatrales más importantes en la historia de México y nuevamente tomó relevancia este 2025 gracias a la serie homónima que se estrenó en streaming.

Este nuevo éxito impulsó que miles de fanáticos quieran ver en vivo a los que podrían ser sus dos personajes más queridos: Daniela y Lupita, interpretadas por Belinda y Mariana Treviño.

Ambas se presentaron este jueves en Monterrey como parte de la gira Mentiras All Star, donde nuevamente traen a la vida a dos de las enamoradas de Emmanuel Mijares.

Belinda y Mariana Treviño acompañan a un casting de primer nivel, integrado por Lorena Vignau, María Elisa Gallegos, Paola Gómez, Ángel Ferreyro, Carlos Fonseca, Fer Soberanes y Regina Voce.