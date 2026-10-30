Belinda sorprende con su disfraz de alien en el Beliween

La cantante e influencer deslumbró a sus seguidores con una caracterización de xenomorfo y una entrada dentro de una cápsula criogénica.

La cantante e influencer Belinda volvió a acaparar la atención mediática tras la celebración de su tradicional fiesta temática de Halloween, bautizada por sus seguidores como el "Beliween 2026", la cual se llevó a cabo anoche.

La intérprete sorprendió a los asistentes e internautas con una caracterización inspirada en la estética del clásico alienígena Xenomorfo, cuidando minuciosamente cada detalle visual del personaje.

Para la gran entrada del evento, la artista sorprendió al presentarse dentro de una cápsula criogénica llena de humo y efectos de iluminación en tonos rojos y verdes.

El vestuario combinó texturas biomecánicas en tonos oscuros con prótesis en la cabeza y garras afiladas, así como maquillaje con acentos neón y destellos brillantes que resaltaron durante la velada bajo la luz azul del recinto.

A través de sus canales oficiales, la cantante compartió imágenes de la sesión fotográfica acompañada del mensaje.