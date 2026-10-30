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Belinda sorprende con su disfraz de alien en el Beliween

Por: Fernanda Izaguirre

29 Octubre 2026, 17:51

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La cantante e influencer deslumbró a sus seguidores con una caracterización de xenomorfo y una entrada dentro de una cápsula criogénica.

Belinda sorprende con su disfraz de alien en el Beliween

La cantante e influencer Belinda volvió a acaparar la atención mediática tras la celebración de su tradicional fiesta temática de Halloween, bautizada por sus seguidores como el "Beliween 2026", la cual se llevó a cabo anoche.

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La intérprete sorprendió a los asistentes e internautas con una caracterización inspirada en la estética del clásico alienígena Xenomorfo, cuidando minuciosamente cada detalle visual del personaje.

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Para la gran entrada del evento, la artista sorprendió al presentarse dentro de una cápsula criogénica llena de humo y efectos de iluminación en tonos rojos y verdes.

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El vestuario combinó texturas biomecánicas en tonos oscuros con prótesis en la cabeza y garras afiladas, así como maquillaje con acentos neón y destellos brillantes que resaltaron durante la velada bajo la luz azul del recinto.

A través de sus canales oficiales, la cantante compartió imágenes de la sesión fotográfica acompañada del mensaje.

"Hijos míos... no teman a la oscuridad. Teman a lo que lleva siglos gestándose dentro de ella", confirmando el éxito de su evento anual y consolidando el "Beliween" como una de las citas festivas más comentadas en el ámbito del entretenimiento mexicano.

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