Belinda se autonombra 'Belika' y lanza fuerte mensaje

Belinda al parecer está lista para dejar atrás su imagen de niña buena y sumergirse en una nueva faceta "bélica" con el lanzamiento de su tema inédito "Cactus", programado para el próximo 31 de enero.

La cantante, conocida por éxitos como "Esa boba niña nice", podría aventurarse en el mundo de los corridos tumbados, prometiendo sorprender a sus fans con esta nueva propuesta musical.

Se rumorea que "Cactus" podría ser una respuesta directa a su ex prometido, el también cantante Christian Nodal, y se especula que incluirá una tiradera con la banda Fuerza Regida. La estrategia de publicidad de Belinda ha estado en marcha en sus redes sociales, revelando gradualmente detalles sobre su próximo sencillo.

La artista, en las últimas horas, ha utilizado el nombre "Belika" en lugar de Belinda, agregando misterio a su nueva imagen. Incluso en días pasados ha adoptado elementos que sugieren una conexión con Nodal, como la foto de perfil de Instagram de Beli son sus ojos, los mismos que el cantante de regional mexicano se tatúo en el pecho. Además, el título del próximo tema, "Cactus", refleja la preferencia de Nodal por estas plantas.

¿Qué dijo 'Belika' en su último mensaje?

En un reciente mensaje a través de sus historias de Instagram, "Belika" lanzó un enlace para que los seguidores se unieran a su nuevo canal, donde compartirá contenido exclusivo. En una nota de voz, Belinda reveló detalles adicionales sobre "Cactus", anticipando que en los próximos días compartirá adelantos del video, generando expectación entre sus fanáticos.

El estreno de "Cactus" está programado para el 31 de enero durante los TikTok Awards 2024, donde Belinda también actuará como presentadora junto con Juan Pa Zurita. Este evento servirá como plataforma internacional para el lanzamiento del tema.

Así reaccionaron sus fans en redes sociales:

Cuando te das cuenta que ya no podes utilizar Belipop, ahora es BELIKA 🥺😂



BELI IS BACK

BELI IS COMING#B5

CACTUS pic.twitter.com/VHqnSn3Ov4