Belinda responde a críticas por disfraces en su fiesta Beliween

La cantante aclaró que su fiesta de Halloween tenía temática alienígena, pero no exigía un código de vestimenta a los invitados

Belinda salió en defensa de los famosos e influencers que asistieron a su fiesta de Halloween, Beliween 2026, luego de que sus disfraces recibieran críticas en redes sociales por no ajustarse a la temática extraterrestre de la celebración.

La cantante aclaró que, aunque el concepto de la noche estaba inspirado en los alienígenas, nunca estableció un código de vestimenta obligatorio.

La reunión se realizó el miércoles 28 de octubre en la Ciudad de México y, como ocurre cada año, reunió a distintas personalidades del entretenimiento.

Sin embargo, las fotografías y videos de los asistentes provocaron comentarios divididos entre los usuarios, quienes compararon los atuendos de los invitados con la elaborada caracterización que lució la anfitriona.

¿Qué dijo Belinda sobre las críticas a los disfraces de Beliween?

Ante la controversia, Belinda publicó un mensaje en sus historias de Instagram para aclarar que la celebración no requería que todos los asistentes llevaran disfraces relacionados estrictamente con la ciencia ficción.

“Para los que aún tienen dudas: La temática era ALIEN. No había dress code ni protocolo intergaláctico de vestimenta”, escribió la intérprete.

La cantante acompañó su respuesta con referencias a la franquicia cinematográfica Alien y a la corporación ficticia Weyland-Yutani. Con un tono humorístico, señaló que todos los seres podían formar parte de la celebración, sin importar su apariencia o especie.

“En la inmensidad del universo, bajo las leyes de Weyland-Yutani y más allá de cualquier sistema solar, todos los seres biológicos, sintéticos, extraterrestres y formas de vida desconocidas son bienvenidos”, agregó.

Finalmente, Belinda remató su mensaje con una referencia al Xenomorfo, criatura que inspiró su propio disfraz: “No era una audición para pertenecer a la especie Xenomorfa. Era una celebración intergaláctica. Welcome to the unknown”.

¿Por qué criticaron los disfraces de los invitados?

La discusión comenzó después de que circularan imágenes de los asistentes a Beliween. Algunos usuarios consideraron que varios famosos llegaron con atuendos demasiado sencillos o que no tenían relación con el concepto extraterrestre anunciado por la cantante.

Entre quienes generaron comentarios estuvieron Elaine Haro y Shiky, quienes reconocieron que desconocían la temática espacial antes de llegar al lugar.

Haro acudió caracterizada como Hiedra Venenosa, personaje del universo de Batman, mientras que otros invitados eligieron propuestas alejadas de la ciencia ficción.

El conductor Polo Morín, por ejemplo, asistió con un atuendo inspirado en un vaquero de una película animada. Por su parte, Mía Rubín optó por una caracterización en tonos rosas y explicó que buscaba ofrecer una interpretación diferente del concepto alienígena.

En contraste, Aarón Mercury recibió comentarios favorables por su caracterización de Satoru Gojo, personaje del anime Jujutsu Kaisen. También estuvieron presentes Ana de la Reguera, Paulina Goto, Brianda Deyanara, Diana Bovio y otras figuras del espectáculo.

Belinda sorprendió con un disfraz inspirado en Alien

Mientras algunos asistentes recibían señalamientos por sus elecciones de vestuario, Belinda llamó la atención con una transformación inspirada en el Xenomorfo de la saga Alien, criatura diseñada por el artista suizo H. R. Giger para la película de 1979.

La caracterización incluyó prótesis de gran tamaño en la cabeza y la espalda, además de estructuras biomecánicas que modificaron la silueta de la cantante.

El trabajo estuvo a cargo de la especialista mexicana Bere de la Rosa y requirió alrededor de seis horas de aplicación de maquillaje y colocación de los elementos prostéticos.

La producción de la fiesta también incluyó una escenografía inspirada en una nave espacial, con una cápsula metálica elevada, luces y elementos relacionados con el universo de ciencia ficción.

De acuerdo con estimaciones difundidas sobre el evento, la producción y la caracterización de Belinda habrían representado una inversión cercana a los 3.5 millones de pesos.

Beliween cumplió diez años de celebraciones temáticas

La fiesta anual de Belinda comenzó como una reunión privada entre familiares y amigos, pero con el paso del tiempo se convirtió en uno de los eventos de Halloween más comentados del espectáculo mexicano.

En sus distintas ediciones, la cantante ha apostado por caracterizaciones inspiradas en personajes de terror, películas y videojuegos. Entre sus transformaciones anteriores se encuentran Lilith, del videojuego Diablo IV, Greta de Gremlins 2, Pinhead de Hellraiser y Pennywise, de It.

La celebración también ha contado con invitados internacionales. En ediciones recientes participaron la actriz Victoria Justice y la cantante española Lola Índigo, quien compartió escenario con Belinda para interpretar el tema “La niña de la escuela”.