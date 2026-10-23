Belinda prepara Beliween 2026 con temática extraterrestre

Jaime Maussan protagoniza el adelanto de la fiesta de Halloween de Belinda, que apunta a una celebración inspirada en ovnis y seres de otros mundos

Belinda ya comenzó a generar expectativa con una nueva edición de Beliween 2026, su exclusiva fiesta de Halloween que cada año reúne a personalidades del espectáculo y las redes sociales. Esta vez, la cantante sorprendió con una promoción fuera de lo común que apunta a una celebración inspirada en el universo extraterrestre y la ciencia ficción.

La sorpresa llegó a través de un video protagonizado por Jaime Maussan, quien aparece dentro de una nave espacial ficticia para realizar una supuesta transmisión de emergencia.

Con un tono de misterio, el comunicador habla de señales desconocidas y de una posible presencia de seres de otros planetas, hasta relacionar este enigmático escenario con el nombre de Beliween.

Aunque la participación de Maussan ha despertado curiosidad, el material forma parte de la campaña promocional del evento y no representa una alerta real sobre actividad extraterrestre.

La propuesta deja entrever que la fiesta podría apostar por una estética intergaláctica, con referencias a naves espaciales, criaturas de otros mundos y fenómenos inexplicables. Sin embargo, todavía no se han revelado todos los detalles de la ambientación.

Como cada año, uno de los mayores atractivos será descubrir el disfraz que elegirá Belinda.

La cantante se ha caracterizado por llevar sus transformaciones de Halloween a otro nivel, con maquillaje especializado, prótesis y vestuarios inspirados en personajes de películas de terror y de la cultura pop.

En 2025, por ejemplo, sorprendió al convertirse en Greta, de Gremlins 2, mientras que en ediciones anteriores ha apostado por figuras icónicas del género.

La intérprete también había compartido avances de los preparativos con imágenes de decoraciones relacionadas con monstruos, calabazas y personajes de terror.

Bajo el mensaje “Beliween, más spooky que nunca”, dejó ver que la producción de este año busca mantener el nivel de detalle que ha convertido a la celebración en una de las más comentadas de la temporada.

Por ahora, Belinda no ha confirmado públicamente la fecha exacta de Beliween 2026 ni ha revelado el lugar de la celebración o el disfraz que lucirá.

Mientras tanto, la aparición de Jaime Maussan alimenta las especulaciones sobre una fiesta que podría dejar atrás los monstruos tradicionales para llevar a sus invitados a una experiencia de otro mundo