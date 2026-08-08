Belinda encabeza lista de los 50 más bellos de 2026

La intérprete de “sapito”, se encuentra en esta lista junto con la colombiana Karol G, la actriz dominicana Zoe Saldaña y el deportista Isaac del Toro.

Belinda sigue haciendo historia, La cantante mexican lidera la lista de ¨Los 50 más bellos¨ de 2026 de la revista People en Español, donde también se encuentra la colombiana Karol G, en esta lista aparece de igual forma la actriz dominicana Zoe Saldaña, la modelo puertorriqueña Dayanara Torres y el baloncestista mexicano Karim López.

La publicación, que describió a la artista mexicana nacida en España como "imparable" y con "buen sentido del humor", destacó sus proyectos de este año, como su rol protagónico en “Carlota”, la próxima serie históric sobre la emperatriz de México, y su tema musical “Por ella” del Mundial de futbol.

En su sección sobre música, la revista escogió como la más destacada a la colombiana Karol G, seguida por Danna Paola, al puertorriqueño Luis Fonsi, el colombiano Feid y el cubano Cimafunk.

En la categoría de actuación lidera la lista la dominicana Zoe Saldaña, por encima de la mexicana Sofía Castro, hija de la actriz y ex primera dama Angélica Rivera, además del brasileño Marcus Ornellas, Jennifer López y la colombiana Danna García.

Mientras que en la clasificación de televisión o presentadores de pódcasts aparece en primer lugar Dayanara Torres, Miss Universo en 1993, sobre el conductor venezolano Rodner García, la colombiana Carmen Villalobos, la puertorriqueña Karla Monroig y el cubano William Valdés.

Y en la clasificación de deportes, se destacó a Karim López, primer mexicano elegido en la primera ronda de selección de jugadores de la NBA, además del ciclista mexicano Isaac del Toro, el cubanoestadounidense Fernando Mendoza, la árbitra mexicana de futbol Katia Itzel García y el futbolista español Lamine Yamal.