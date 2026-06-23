Belinda elogia a Cazzu y abre puerta a colaboración

Las declaraciones llamaron la atención debido a que ambas artistas estuvieron relacionadas sentimentalmente con Christian Nodal.

Belinda volvió a sorprender al hablar públicamente sobre Cazzu, dejando claro que siente una gran admiración por la cantante argentina y que incluso le gustaría trabajar con ella en algún proyecto musical en el futuro. Las declaraciones de la intérprete mexicana rápidamente generaron conversación entre los seguidores de ambas artistas.

Durante una entrevista reciente, Belinda fue cuestionada sobre los artistas argentinos con los que le gustaría colaborar y no dudó en mencionar a Cazzu entre sus opciones favoritas. La cantante destacó el talento de la llamada “Nena Trampa” y aseguró que disfruta mucho de su propuesta musical.

Además, explicó que una de las razones por las que se siente identificada con la artista argentina es su versatilidad y la capacidad que tiene para explorar distintos géneros musicales sin temor a experimentar.

Según Belinda, ambas comparten esa búsqueda constante de nuevos sonidos dentro de sus carreras.

La intérprete de “Cactus” aseguró que admira la forma en que Cazzu se reinventa musicalmente y reconoció que esa libertad artística es algo con lo que se siente muy conectada. Por ello, confesó que le encantaría unir fuerzas con ella si en algún momento surge la oportunidad adecuada.

Las declaraciones llamaron la atención debido a que ambas artistas estuvieron relacionadas sentimentalmente con Christian Nodal en distintos momentos, situación que durante años provocó comparaciones entre sus seguidores. Sin embargo, tanto Belinda como Cazzu han demostrado públicamente respeto mutuo.

De hecho, esta no es la primera vez que existe un intercambio de elogios entre ellas. En el pasado, Cazzu reconoció que creció escuchando la música de Belinda y aseguró sentir un profundo respeto por su trayectoria artística, mientras que la cantante mexicana también ha celebrado varios de los logros recientes de la argentina.

Tras las palabras de Belinda, las redes sociales se llenaron de comentarios de fanáticos que comenzaron a imaginar cómo sonaría una colaboración entre ambas intérpretes, convirtiendo la posibilidad en uno de los temas más comentados entre sus seguidores.

Aunque por ahora no existe ningún proyecto confirmado, las declaraciones de la cantante mexicana dejaron abierta la puerta para una colaboración que muchos consideran una de las más inesperadas y atractivas del panorama musical latino actual.